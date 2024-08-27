https://ria.ru/20240827/telegram-1968681890.html

Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком

Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - РИА Новости, 27.08.2024

Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком

Власти США объявили войну Telegram из-за своей неспособности контролировать правду, которая публиковалась в соцсети о происходящем на Украине, заявил на своей... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:43

2024-08-27T10:43

2024-08-27T10:43

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти США объявили войну Telegram из-за своей неспособности контролировать правду, которая публиковалась в соцсети о происходящем на Украине, заявил на своей странице в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. "Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине... Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - написал Дотком. Предприниматель добавил, что власти США ведут злодейскую посредническую войну против РФ на Украине, а также пытаются остановить расширение БРИКС, организации-двигателя многополярного мира, которая отодвигает Запад на второй план. Ранее Дотком заявлял, что не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует правительство США. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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