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Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
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10:43 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/telegram-1968681890.html
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Власти США объявили войну Telegram из-за своей неспособности контролировать правду, которая публиковалась в соцсети о происходящем на Украине, заявил на своей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:43
2024-08-27T10:43
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти США объявили войну Telegram из-за своей неспособности контролировать правду, которая публиковалась в соцсети о происходящем на Украине, заявил на своей странице в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. "Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине... Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - написал Дотком. Предприниматель добавил, что власти США ведут злодейскую посредническую войну против РФ на Украине, а также пытаются остановить расширение БРИКС, организации-двигателя многополярного мира, которая отодвигает Запад на второй план. Ранее Дотком заявлял, что не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует правительство США. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html
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в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, франция, сша, telegram
В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Франция, США, Telegram
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком

Дотком: США объявили войну тем частям интернета, которые не контролируют

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти США объявили войну Telegram из-за своей неспособности контролировать правду, которая публиковалась в соцсети о происходящем на Украине, заявил на своей странице в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине... Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - написал Дотком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
25 августа, 15:57
Предприниматель добавил, что власти США ведут злодейскую посредническую войну против РФ на Украине, а также пытаются остановить расширение БРИКС, организации-двигателя многополярного мира, которая отодвигает Запад на второй план.
Ранее Дотком заявлял, что не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует правительство США.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
08:33
 
В миреПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииФранцияСШАTelegram
 
 
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