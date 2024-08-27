https://ria.ru/20240827/telegram-1968649725.html

Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram

Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram - РИА Новости, 27.08.2024

Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram

Важную и конфиденциальную информацию в Telegram лучше передавать в секретных чатах, они работают по принципу сквозного шифрования, рассказал РИА Новости эксперт РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T06:43

2024-08-27T06:43

2024-08-27T06:43

париж

павел дуров

лаборатория касперского

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Важную и конфиденциальную информацию в Telegram лучше передавать в секретных чатах, они работают по принципу сквозного шифрования, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Секретные чаты в Telegram работают по принципу сквозного шифрования... Нельзя вести конфиденциальные переписки в открытых и несекретных чатах", - сообщил Дащенко. Он объяснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходит на устройствах обоих пользователей, между которыми выстроен диалог, тогда как публичные и групповые чаты хранятся в облаке, на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно. При этом он отметил, что Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 тысяч долларов за найденные уязвимости в шифровании, которые в нем используется. Ранее во вторник Дащенко также отметил агентству, что если говорить про защищенность в целом, то, даже в случае дальнейшего ареста основателя Telegram Павла Дурова, мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/kaspersky-1968648405.html

https://ria.ru/20240827/telegram--1968644038.html

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париж, павел дуров, лаборатория касперского, telegram, задержание павла дурова во франции