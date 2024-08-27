https://ria.ru/20240827/telegram--1968644038.html

Во Франции и США после задержания Дурова выросло число скачиваний Telegram

Во Франции и США после задержания Дурова выросло число скачиваний Telegram - РИА Новости, 27.08.2024

Во Франции и США после задержания Дурова выросло число скачиваний Telegram

Число скачиваний мессенджера Telegram в магазине приложений App Store выросло во Франции и США после того, как был задержан основатель мессенджера Павел Дуров,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:19

2024-08-27T04:19

2024-08-27T04:19

франция

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число скачиваний мессенджера Telegram в магазине приложений App Store выросло во Франции и США после того, как был задержан основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает интернет-портал TechCrunch со ссылкой на данные аналитических компаний. "Во Франции... приложение поднялось на первое место в категории "Социальные сети" в App Store и на третье место среди всех приложений. В чарте самых популярных приложений (куда не входят игры) среди пользователей в США Telegram поднялся с 18-го на восьмое место по сравнению с пятницей", - говорится в сообщении портала со ссылкой на сайт по отслеживанию популярности приложений Appfigures. Отмечается также, что, по данным аналитической компании Sensor Tower на прошлое воскресенье, за один день число скачиваний Telegram на устройства с iOS по всему миру выросло на 4%. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968639834.html

https://ria.ru/20240826/indija-1968611176.html

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