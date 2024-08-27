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В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения - РИА Новости, 27.08.2024
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13:23 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sudostroenie-1968723868.html
В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения
В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения - РИА Новости, 27.08.2024
В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения
Вопросы подготовки кадров для российского судостроения будут обсуждаться в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:23
2024-08-27T13:23
россия
николай патрушев
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопросы подготовки кадров для российского судостроения будут обсуждаться в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов", - отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии. "Безусловно, улучшение условий труда, расширение мер социальной поддержки будут способствовать восполнению и развитию кадрового потенциала отрасли. Но ключевую роль должна играть централизованная система подготовки кадров, базирующаяся на потребностях предприятий – потенциальных работодателей, а также учитывающая возможности профильных образовательных организаций", - подчеркнул он. Одновременно необходимо стимулировать целевое обучение необходимых специалистов в рамках государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием, добавил Патрушев. "Более подробно этот вопрос планируется обсудить 29 августа в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений", - сказал помощник президента.
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
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россия, николай патрушев, санкт-петербург, вмф рф
Россия, Николай Патрушев, Санкт-Петербург, ВМФ РФ
В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения

Патрушев: в Петербурге в четверг обсудят подготовку кадров для судостроения

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкСтроящиеся на судостроительном заводе фрегаты
Строящиеся на судостроительном заводе фрегаты - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Строящиеся на судостроительном заводе фрегаты. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопросы подготовки кадров для российского судостроения будут обсуждаться в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов", - отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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"Безусловно, улучшение условий труда, расширение мер социальной поддержки будут способствовать восполнению и развитию кадрового потенциала отрасли. Но ключевую роль должна играть централизованная система подготовки кадров, базирующаяся на потребностях предприятий – потенциальных работодателей, а также учитывающая возможности профильных образовательных организаций", - подчеркнул он.
Одновременно необходимо стимулировать целевое обучение необходимых специалистов в рамках государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием, добавил Патрушев.
"Более подробно этот вопрос планируется обсудить 29 августа в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений", - сказал помощник президента.
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