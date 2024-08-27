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Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 27.08.2024
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20:05 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sud-1968842146.html
Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента
Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 27.08.2024
Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска депутата городского парламента Бориса Вишневского* к Минюсту об... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:05
2024-08-27T20:05
санкт-петербург
россия
украина
борис вишневский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска депутата городского парламента Бориса Вишневского* к Минюсту об оспаривании этого статуса, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Суд иск рассмотрел и Вишневскому* отказал", - сообщила Лебедева. В апреле Октябрьский райсуд возвратил парламентарию аналогичный иск из-за неподсудности. Вишневский* сообщал, что иск в Октябрьский суд был подан им по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу как депутатом законодательного собрания. Иск в Василеостровский районный суд подан по месту жительства истца. Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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санкт-петербург, россия, украина, борис вишневский
Санкт-Петербург, Россия, Украина, Борис Вишневский
Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента

Суд в Петербурге отказал депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Игорь РуссакДепутат партии Яблоко Борис Вишневский*
Депутат партии Яблоко Борис Вишневский* - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Депутат партии Яблоко Борис Вишневский*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска депутата городского парламента Бориса Вишневского* к Минюсту об оспаривании этого статуса, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Суд иск рассмотрел и Вишневскому* отказал", - сообщила Лебедева.
В апреле Октябрьский райсуд возвратил парламентарию аналогичный иск из-за неподсудности. Вишневский* сообщал, что иск в Октябрьский суд был подан им по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу как депутатом законодательного собрания. Иск в Василеостровский районный суд подан по месту жительства истца.
Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
Политолог Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Шульман* оплатила иноагентский долг в России
Вчера, 15:11
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
Санкт-ПетербургРоссияУкраинаБорис Вишневский
 
 
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