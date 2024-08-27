https://ria.ru/20240827/sud-1968842146.html

Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента

Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 27.08.2024

Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска депутата городского парламента Бориса Вишневского* к Минюсту об... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:05

2024-08-27T20:05

2024-08-27T20:05

санкт-петербург

россия

украина

борис вишневский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска депутата городского парламента Бориса Вишневского* к Минюсту об оспаривании этого статуса, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Суд иск рассмотрел и Вишневскому* отказал", - сообщила Лебедева. В апреле Октябрьский райсуд возвратил парламентарию аналогичный иск из-за неподсудности. Вишневский* сообщал, что иск в Октябрьский суд был подан им по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу как депутатом законодательного собрания. Иск в Василеостровский районный суд подан по месту жительства истца. Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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санкт-петербург, россия, украина, борис вишневский