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Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 27.08.2024 (обновлено: 18:10 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/stoltenberg--1968817718.html
Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа - РИА Новости, 27.08.2024
Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
Генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина 28 августа по запросу Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя альянса. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:02
2024-08-27T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
нато
вашингтон (штат)
йенс столтенберг
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина 28 августа по запросу Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя альянса."Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО-Украина в среду по просьбе Украины", - говорится в публикации агентства.Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.
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в мире, киев, нато, вашингтон (штат), йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, НАТО, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг
Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа

Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа по просьбе Киева

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина 28 августа по запросу Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя альянса.
"Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО-Украина в среду по просьбе Украины", - говорится в публикации агентства.
Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевНАТОВашингтон (штат)Йенс Столтенберг
 
 
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