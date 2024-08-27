https://ria.ru/20240827/stoltenberg--1968817718.html

Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа

Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа - РИА Новости, 27.08.2024

Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина 28 августа по запросу Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя альянса. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:02

2024-08-27T18:02

2024-08-27T18:10

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина 28 августа по запросу Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя альянса."Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО-Украина в среду по просьбе Украины", - говорится в публикации агентства.Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

киев

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в мире, киев, нато, вашингтон (штат), йенс столтенберг