https://ria.ru/20240827/shoygu-1968836551.html

Запад усилил попытки расколоть российское общество, заявил Шойгу

Запад усилил попытки расколоть российское общество, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.08.2024

Запад усилил попытки расколоть российское общество, заявил Шойгу

Коллективный Запад усилил попытки расколоть российское общество, обострить в нём межнациональные и межконфессиональные отношения, сообщил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:29

2024-08-27T19:29

2024-08-27T19:29

специальная военная операция на украине

россия

северо-кавказский федеральный округ

украина

сергей шойгу

в мире

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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Коллективный Запад усилил попытки расколоть российское общество, обострить в нём межнациональные и межконфессиональные отношения, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Данный вопрос особенно актуален в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения идей сепаратизма, экстремизма, радикальных религиозных идеологий", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, Запад, пытаясь удержать доминирование в мире, навязывает другим государствам порядок, основанный на так называемых "правилах", организует цветные революции, культивирует создание террористических группировок. Кроме того, именно Запад способствует возрождению фашизма и нацизма, как это происходит на Украине, подчеркнул секретарь Совбеза РФ. Он добавил, что всё это делается в попытках нанести России стратегическое поражение, уничтожить её суверенитет, подчинить своим интересам. "На фоне проведения специальной военной операции особый импульс на Западе получили антироссийская риторика, русофобия, я бы сказал, истерия по поводу нашей страны, нашей истории", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20240524/zapad-1948118231.html

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

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северо-кавказский федеральный округ

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россия, северо-кавказский федеральный округ, украина, сергей шойгу, в мире