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Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 27.08.2024
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:42
2024-08-27T19:42
2024-08-27T21:09
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. "Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он напомнил, что только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240307/verbovka-1931718040.html
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происшествия, здоровье - общество, северо-кавказский федеральный округ, россия, скфо, сергей шойгу
Происшествия, Здоровье - Общество, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, СКФО, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе
Шойгу заявил о росте числа экстремистских и террористических преступлений в СКФО