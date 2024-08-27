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Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 27.08.2024
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19:42 27.08.2024 (обновлено: 21:09 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/shojgu-1968838566.html
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 27.08.2024
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:42
2024-08-27T21:09
происшествия
здоровье - общество
северо-кавказский федеральный округ
россия
скфо
сергей шойгу
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НАЛЬЧИК, 27 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. "Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он напомнил, что только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.
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северо-кавказский федеральный округ
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происшествия, здоровье - общество, северо-кавказский федеральный округ, россия, скфо, сергей шойгу
Происшествия, Здоровье - Общество, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, СКФО, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе

Шойгу заявил о росте числа экстремистских и террористических преступлений в СКФО

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024
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НАЛЬЧИК, 27 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений.
"Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
Он напомнил, что только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияСКФОСергей Шойгу
 
 
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