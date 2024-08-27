https://ria.ru/20240827/shojgu-1968838566.html

Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе

Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 27.08.2024

Шойгу рассказал о ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:42

2024-08-27T19:42

2024-08-27T21:09

происшествия

здоровье - общество

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россия

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сергей шойгу

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НАЛЬЧИК, 27 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о сложной обстановке в СКФО, в регионе остаётся тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. "Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он напомнил, что только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240307/verbovka-1931718040.html

северо-кавказский федеральный округ

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происшествия, здоровье - общество, северо-кавказский федеральный округ, россия, скфо, сергей шойгу