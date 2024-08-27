https://ria.ru/20240827/rumble-1968633884.html
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова - РИА Новости, 27.08.2024
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова
Основатель сервиса видеохостинга Rumble, ранее ограничившего доступ к своим ресурсам во Франции, Крис Павловски считает ложью заявления французского президента... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:10
2024-08-27T00:10
2024-08-27T00:10
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павел дуров
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble, ранее ограничившего доступ к своим ресурсам во Франции, Крис Павловски считает ложью заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что его страна привержена свободе слова. Ранее в понедельник Макрон на своей странице в соцсети X отверг заявления о том, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова - это политическое решение. Кроме того, президент подчеркнул в своей публикации, что Франция "глубоко привержена свободе слова и коммуникации". "Когда вы говорите, что привержены свободе слова, вы лжете. У нас есть письмо от Франции, которое подтверждает это без всяких сомнений. Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас нет никакой приверженности свободе слова", - написал Павловски на своей странице в соцсети в ответ на публикацию Макрона. В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредоставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240826/durov-1968610558.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова
Создатель Rumble отверг заявления Макрона о приверженности Франции свободе слова
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble, ранее ограничившего доступ к своим ресурсам во Франции, Крис Павловски считает ложью заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что его страна привержена свободе слова.
Ранее в понедельник Макрон на своей странице в соцсети X отверг заявления о том, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова
- это политическое решение. Кроме того, президент подчеркнул в своей публикации, что Франция "глубоко привержена свободе слова и коммуникации".
"Когда вы говорите, что привержены свободе слова, вы лжете. У нас есть письмо от Франции, которое подтверждает это без всяких сомнений. Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас нет никакой приверженности свободе слова", - написал Павловски на своей странице в соцсети в ответ на публикацию Макрона.
В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства".
Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредоставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами.
По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.