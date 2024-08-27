Рейтинг@Mail.ru
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/rumble-1968633884.html
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова - РИА Новости, 27.08.2024
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова
Основатель сервиса видеохостинга Rumble, ранее ограничившего доступ к своим ресурсам во Франции, Крис Павловски считает ложью заявления французского президента... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:10
2024-08-27T00:10
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968610350_0:65:1463:887_1920x0_80_0_0_f070b2dd4f0633dc76df7b3e56a67f07.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble, ранее ограничившего доступ к своим ресурсам во Франции, Крис Павловски считает ложью заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что его страна привержена свободе слова. Ранее в понедельник Макрон на своей странице в соцсети X отверг заявления о том, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова - это политическое решение. Кроме того, президент подчеркнул в своей публикации, что Франция "глубоко привержена свободе слова и коммуникации". "Когда вы говорите, что привержены свободе слова, вы лжете. У нас есть письмо от Франции, которое подтверждает это без всяких сомнений. Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас нет никакой приверженности свободе слова", - написал Павловски на своей странице в соцсети в ответ на публикацию Макрона. В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредоставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240826/durov-1968610558.html
https://ria.ru/20240826/gralle-1968623658.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968610350_0:0:1463:1098_1920x0_80_0_0_bb3241d6d37a1714c361bf34d3b83924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Создатель Rumble обвинил Макрона во лжи из-за заявления о свободе слова

Создатель Rumble отверг заявления Макрона о приверженности Франции свободе слова

© Фото : Chris Pavlovski/XОснователь видеохостинга Rumble Крис Павловски
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Chris Pavlovski/X
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble, ранее ограничившего доступ к своим ресурсам во Франции, Крис Павловски считает ложью заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что его страна привержена свободе слова.
Ранее в понедельник Макрон на своей странице в соцсети X отверг заявления о том, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова - это политическое решение. Кроме того, президент подчеркнул в своей публикации, что Франция "глубоко привержена свободе слова и коммуникации".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
NYT отметила необычный характер заявления Макрона о задержании Дурова
Вчера, 20:08
"Когда вы говорите, что привержены свободе слова, вы лжете. У нас есть письмо от Франции, которое подтверждает это без всяких сомнений. Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас нет никакой приверженности свободе слова", - написал Павловски на своей странице в соцсети в ответ на публикацию Макрона.
В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства".
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, его подозревают в причастности к ряду правонарушений, среди которых непредоставление запрашиваемой информации властям, управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и для торговли наркотическими веществами.
По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
Вчера, 22:03
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала