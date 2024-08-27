Рейтинг@Mail.ru
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 27.08.2024 (обновлено: 14:21 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/rossiya-1968740357.html
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России - РИА Новости, 27.08.2024
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России
Атакой ВСУ на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с Россией, и Кремль этого не простит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:08
2024-08-27T14:21
в мире
россия
курская область
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Атакой ВСУ на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с Россией, и Кремль этого не простит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся", — сказал он.Джонсон добавил, что Россия поступит с США точно так же, как Вашингтон обошелся бы с Москвой, если она провоцировала Соединенные штаты поставками оружия мексиканским наркокартелям.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240827/putin-1968708849.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Курская область, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России

Джонсон: США поплатятся за пересечение красной линии России

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Атакой ВСУ на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с Россией, и Кремль этого не простит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся", — сказал он.
Джонсон добавил, что Россия поступит с США точно так же, как Вашингтон обошелся бы с Москвой, если она провоцировала Соединенные штаты поставками оружия мексиканским наркокартелям.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Слишком умен". В США раскрыли, как Путин обошел опасную ловушку
Вчера, 12:30
 
В миреРоссияКурская областьВладимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала