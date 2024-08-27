https://ria.ru/20240827/rossiya-1968740357.html

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России - РИА Новости, 27.08.2024

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России

Атакой ВСУ на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с Россией, и Кремль этого не простит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:08

2024-08-27T14:08

2024-08-27T14:21

в мире

россия

курская область

владимир путин

сша

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Атакой ВСУ на Курскую область США перешли грань в прокси-войне с Россией, и Кремль этого не простит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся", — сказал он.Джонсон добавил, что Россия поступит с США точно так же, как Вашингтон обошелся бы с Москвой, если она провоцировала Соединенные штаты поставками оружия мексиканским наркокартелям.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240827/putin-1968708849.html

россия

курская область

сша

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в мире, россия, курская область, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)