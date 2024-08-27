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Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги - РИА Новости, 27.08.2024
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07:10 27.08.2024 (обновлено: 12:41 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/rospatent-1968651025.html
Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги
Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги - РИА Новости, 27.08.2024
Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги
Роспатент уже в этом году переведет все свои услуги в цифровой формат и разместит их на портале Госуслуг, в частности, через портал можно будет управлять... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:10
2024-08-27T12:41
россия
новосибирск
новосибирская область
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Роспатент уже в этом году переведет все свои услуги в цифровой формат и разместит их на портале Госуслуг, в частности, через портал можно будет управлять интеллектуальной собственностью, сообщил во вторник глава Роспатента Юрий Зубов на форуме "Технопром-2024". По данным ведомства, в прошлом году рост заявок на регистрацию товарных знаков в России составил 37%, а на патенты - 9%. "Мы двигаемся на широкую площадку – единый портал Госуслуг. В прошлом году, в последнем квартале года, мы 12 самых высокочастотных своих услуг вывели и уже видим сегодня результаты. За первое полугодие по подаче видим серьезный рост количества заявок. У нас их (услуг – ред.) всего 27 и все остальные услуги мы тоже до конца года разместим, чтобы не только процесс регистрации объектов интеллектуальной собственности зафиксировать полностью в цифровом формате, но и возможность распоряжаться правами", - сказал Зубов. Он отметил, что уже в этом году управление интеллектуальной собственностью в цифровом формате тоже будет доступно через портал Госуслуг. XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начал свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html
https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html
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россия, новосибирск, новосибирская область, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), российская академия наук, новосибирский государственный университет
Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Российская академия наук, Новосибирский государственный университет
Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги

Роспатент выведет управление интеллектуальной собственностью на Госуслуги

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов на пленарной сессии в рамках XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. 27 августа 2024
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов на пленарной сессии в рамках XI Международного форума технологического развития Технопром-2024 в Новосибирске. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов на пленарной сессии в рамках XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. 27 августа 2024
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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Роспатент уже в этом году переведет все свои услуги в цифровой формат и разместит их на портале Госуслуг, в частности, через портал можно будет управлять интеллектуальной собственностью, сообщил во вторник глава Роспатента Юрий Зубов на форуме "Технопром-2024".
По данным ведомства, в прошлом году рост заявок на регистрацию товарных знаков в России составил 37%, а на патенты - 9%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 10:49
"Мы двигаемся на широкую площадку – единый портал Госуслуг. В прошлом году, в последнем квартале года, мы 12 самых высокочастотных своих услуг вывели и уже видим сегодня результаты. За первое полугодие по подаче видим серьезный рост количества заявок. У нас их (услуг – ред.) всего 27 и все остальные услуги мы тоже до конца года разместим, чтобы не только процесс регистрации объектов интеллектуальной собственности зафиксировать полностью в цифровом формате, но и возможность распоряжаться правами", - сказал Зубов.
Он отметил, что уже в этом году управление интеллектуальной собственностью в цифровом формате тоже будет доступно через портал Госуслуг.
XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начал свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг"
Вчера, 09:11
 
РоссияНовосибирскНовосибирская областьЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Российская академия наукНовосибирский государственный университет
 
 
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