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В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической - РИА Новости, 27.08.2024
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической
Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:45
2024-08-27T12:45
2024-08-27T17:27
специальная военная операция на украине
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красноармейск
алексей гончаренко
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Не понимаю, какой план у (Владимира – ред.) Зеленского и (главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского. Но выглядит все (на красноармейском направлении – ред.) критически и катастрофично. После (взятия силами РФ - ред.) Покровска дорога на Днепр (Днепропетровск - ред.) будет открыта", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240826/dnr-1968569615.html
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В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической
Депутат Рады Гончаренко: ситуация под Красноармейском складывается катастрофично