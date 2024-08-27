https://ria.ru/20240827/rada-1968713281.html

В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической

В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической - РИА Новости, 27.08.2024

В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической

Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:45

2024-08-27T12:45

2024-08-27T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

красноармейск

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100626/82/1006268236_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_0f816be5ac83f4853fd699db78af848f.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Не понимаю, какой план у (Владимира – ред.) Зеленского и (главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского. Но выглядит все (на красноармейском направлении – ред.) критически и катастрофично. После (взятия силами РФ - ред.) Покровска дорога на Днепр (Днепропетровск - ред.) будет открыта", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240826/dnr-1968569615.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, красноармейск, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина