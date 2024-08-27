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В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 27.08.2024 (обновлено: 17:27 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/rada-1968713281.html
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической - РИА Новости, 27.08.2024
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической
Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:45
2024-08-27T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
красноармейск
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Не понимаю, какой план у (Владимира – ред.) Зеленского и (главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского. Но выглядит все (на красноармейском направлении – ред.) критически и катастрофично. После (взятия силами РФ - ред.) Покровска дорога на Днепр (Днепропетровск - ред.) будет открыта", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240826/dnr-1968569615.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, красноармейск, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде назвали ситуацию на красноармейском направлении катастрофической

Депутат Рады Гончаренко: ситуация под Красноармейском складывается катастрофично

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Не понимаю, какой план у (Владимира – ред.) Зеленского и (главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского. Но выглядит все (на красноармейском направлении – ред.) критически и катастрофично. После (взятия силами РФ - ред.) Покровска дорога на Днепр (Днепропетровск - ред.) будет открыта", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Эвакуация жителей с подконтрольных Киеву территорий ДНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной части ДНР
26 августа, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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