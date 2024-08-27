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"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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06:17 27.08.2024 (обновлено: 09:58 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html
"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ
"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ
Несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступает все более стремительными темпами, и причина этому – немотивированность и плохая подготовка... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:17
2024-08-27T09:58
в мире
донецкая народная республика
сергей рахманинов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступает все более стремительными темпами, и причина этому – немотивированность и плохая подготовка украинских боевиков, об этом в эфире "Радио НВ" заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин."Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи", – заявил парламентарий.Он добавил, что у командования ВСУ нет иных вариантов, кроме как сокращать систему подготовки боевиков, чтобы "затыкать дыру".Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.В понедельник Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.
https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html
https://ria.ru/20240827/oeschuk--1968637369.html
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html
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в мире, донецкая народная республика, сергей рахманинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Сергей Рахманинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ

Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за нехватки мотивации у боевиков

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступает все более стремительными темпами, и причина этому – немотивированность и плохая подготовка украинских боевиков, об этом в эфире "Радио НВ" заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.
"Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи", – заявил парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ
Вчера, 22:16
Он добавил, что у командования ВСУ нет иных вариантов, кроме как сокращать систему подготовки боевиков, чтобы "затыкать дыру".
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.
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В понедельник Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.
В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 22:27
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСергей РахманиновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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