"Отступаем быстрее". В Раде нашли виновных в бегстве ВСУ
Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за нехватки мотивации у боевиков
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступает все более стремительными темпами, и причина этому – немотивированность и плохая подготовка украинских боевиков, об этом в эфире "Радио НВ" заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.
"Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи", – заявил парламентарий.
Он добавил, что у командования ВСУ нет иных вариантов, кроме как сокращать систему подготовки боевиков, чтобы "затыкать дыру".
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
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