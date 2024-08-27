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В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома
В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 27.08.2024
В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома
Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:30
2024-08-27T16:30
2024-08-27T18:06
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
богучарский район
природные пожары в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уже более часа мне поступают тревожные доклады из Богучарского района. В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий", - написал он.По словам главы региона, пожарные продолжают борьбу с огнем, в село направлены дополнительные силы. Кроме того, на место выехал начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель."По предварительным данным, на настоящий момент пострадавших нет. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения. Профильные структуры правительства области находятся на связи с районом", - добавил Гусев.Как уточняется в Telegram-канале регионального главка МЧС России, по предварительным оценкам, огонь охватил пять жилых и пять нежилых домов. Отмечается, что на месте пожара сосредоточена группировка в составе 53 человек и 15 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), богучарский район, природные пожары в россии
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Богучарский район, Природные пожары в России
В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома
Гусев: огонь в воронежском селе Журавка с горящей травы перекинулся на дома
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале
губернатор региона Александр Гусев.
«
"Уже более часа мне поступают тревожные доклады из Богучарского района. В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий", - написал он.
По словам главы региона, пожарные продолжают борьбу с огнем, в село направлены дополнительные силы. Кроме того, на место выехал начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель.
"По предварительным данным, на настоящий момент пострадавших нет. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения. Профильные структуры правительства области находятся на связи с районом", - добавил Гусев.
Как уточняется в Telegram-канале регионального главка МЧС России, по предварительным оценкам, огонь охватил пять жилых и пять нежилых домов. Отмечается, что на месте пожара сосредоточена группировка в составе 53 человек и 15 единиц техники.