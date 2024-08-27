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В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома

В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома - РИА Новости, 27.08.2024

В воронежском селе огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома

Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:30

2024-08-27T16:30

2024-08-27T18:06

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

богучарский район

природные пожары в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка 10 жилых и нежилых зданий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уже более часа мне поступают тревожные доклады из Богучарского района. В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий", - написал он.По словам главы региона, пожарные продолжают борьбу с огнем, в село направлены дополнительные силы. Кроме того, на место выехал начальник ГУМЧС по Воронежской области Александр Кошель."По предварительным данным, на настоящий момент пострадавших нет. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения. Профильные структуры правительства области находятся на связи с районом", - добавил Гусев.Как уточняется в Telegram-канале регионального главка МЧС России, по предварительным оценкам, огонь охватил пять жилых и пять нежилых домов. Отмечается, что на месте пожара сосредоточена группировка в составе 53 человек и 15 единиц техники.

воронежская область

богучарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), богучарский район, природные пожары в россии