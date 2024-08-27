https://ria.ru/20240827/postradavshiy-1968862350.html

При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области

При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области - РИА Новости, 27.08.2024

При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области

Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле села Курковичи со стороны ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:26

2024-08-27T23:26

2024-08-27T23:46

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле села Курковичи со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате атаки дрона и сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого домовладения с угрозой распространения огня. На место прибыл глава муниципального образования и пожарно-спасательный расчет. Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий украинские террористы повторно атаковали населенный пункт, где <...> Подольный оказывал помощь жителям", — написал он.Как уточнил чиновник, ранения получили сам глава Стародубского муниципального округа, а также спасатели и водитель. Их доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь.При этом возгорание полностью ликвидировали, добавил Богомаз. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, курская область