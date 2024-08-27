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При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:26 27.08.2024 (обновлено: 23:46 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/postradavshiy-1968862350.html
При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области
При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области - РИА Новости, 27.08.2024
При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области
Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле села Курковичи со стороны ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:26
2024-08-27T23:46
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
курская область
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле села Курковичи со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате атаки дрона и сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого домовладения с угрозой распространения огня. На место прибыл глава муниципального образования и пожарно-спасательный расчет. Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий украинские террористы повторно атаковали населенный пункт, где &lt;...&gt; Подольный оказывал помощь жителям", — написал он.Как уточнил чиновник, ранения получили сам глава Стародубского муниципального округа, а также спасатели и водитель. Их доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь.При этом возгорание полностью ликвидировали, добавил Богомаз. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз, курская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз, Курская область
При обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области

Богомаз: глава Стародубского округа Брянской области пострадал при атаке ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный пострадал при обстреле села Курковичи со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В результате атаки дрона и сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого домовладения с угрозой распространения огня. На место прибыл глава муниципального образования и пожарно-спасательный расчет. Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий украинские террористы повторно атаковали населенный пункт, где <...> Подольный оказывал помощь жителям", — написал он.
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Как уточнил чиновник, ранения получили сам глава Стародубского муниципального округа, а также спасатели и водитель. Их доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь.
При этом возгорание полностью ликвидировали, добавил Богомаз.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр БогомазКурская область
 
 
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