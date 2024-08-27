https://ria.ru/20240827/plan-1968858075.html

Сенатор от Крыма прокомментировал "победный" план Зеленского по России

Сенатор от Крыма прокомментировал "победный" план Зеленского по России - РИА Новости, 27.08.2024

Сенатор от Крыма прокомментировал "победный" план Зеленского по России

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал план Владимира Зеленского по победе над Россией порожденными бессилием и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:31

2024-08-27T22:31

2024-08-27T22:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

сергей цеков

джо байден

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал план Владимира Зеленского по победе над Россией порожденными бессилием и отчаяньем фантастическими измышлениями. Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по его словам, есть "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить документ планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. "План Зеленского вызывает большую иронию. Он должен что-то говорить, вот и придумал нечто новое. Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов. Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского, который сейчас напоминает Гитлера конца Второй мировой войны. Все его высказывания напоминают агонию", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, чтобы не заявлял Зеленский, это не изменит конечного итога спецоперации, которая завершится победой России и капитуляцией киевского режима. "Ни на какие планы, кроме уступок всем требованиям России, Зеленскому не стоит и рассчитывать", - подчеркнул сенатор. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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россия, украина, владимир зеленский, сергей цеков, джо байден, в мире