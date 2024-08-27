https://ria.ru/20240827/perinchek-1968650823.html

Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине

Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине - РИА Новости, 27.08.2024

Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине

Способность России выработать общие позиции с партнёрами на евразийском пространстве, включая Китай и Индию, будет иметь большее значение для урегулирования... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:08

2024-08-27T07:08

2024-08-27T07:08

россия

украина

сша

дональд трамп

догу перинчек

камала харрис

брикс

шос

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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Способность России выработать общие позиции с партнёрами на евразийском пространстве, включая Китай и Индию, будет иметь большее значение для урегулирования конфликта на Украине, чем исход президентских выборов в США, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "Если Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Азербайджан и тюркские страны объединятся, ещё более будут развиты БРИКС или ШОС, то атлантический фронт ослабнет. Тут важно действовать с единых позиций. Если это будет, неважно, кто придёт к власти в США – Трамп или Харрис", - сказал политик. От демократического кандидата в президенты США Камалы Харрис ждут продолжения нынешнего курса на затягивание конфликта, тогда как республиканец Дональд Трамп обещает в сжатые сроки остановить боевые действия. "Заявления Трампа по Украине, Афганистану и Ирану интересны. Они указывают на то, что кандидат от республиканцев намерен, в первую очередь, сосредоточиться на решении внутренних проблем… Их, а не Россию или Китай, Трамп называет (главной) угрозой США", - сказал Перинчек. "Это все демонстрирует намерения Трампа, но сможет ли он реализовать планы, учитывая влияние иных сил внутри США?" - задался вопросом собеседник агентства. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240826/pozitsiya-1968600759.html

https://ria.ru/20240826/pakistan-1968425230.html

https://ria.ru/20240824/kennedi-1968188544.html

россия

украина

сша

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