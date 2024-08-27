Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/perinchek-1968650823.html
Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине
Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине
Способность России выработать общие позиции с партнёрами на евразийском пространстве, включая Китай и Индию, будет иметь большее значение для урегулирования... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:08
2024-08-27T07:08
россия
украина
сша
дональд трамп
догу перинчек
камала харрис
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_07ceae81a22bdf5b31531a1af60f8850.jpg
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Способность России выработать общие позиции с партнёрами на евразийском пространстве, включая Китай и Индию, будет иметь большее значение для урегулирования конфликта на Украине, чем исход президентских выборов в США, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "Если Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Азербайджан и тюркские страны объединятся, ещё более будут развиты БРИКС или ШОС, то атлантический фронт ослабнет. Тут важно действовать с единых позиций. Если это будет, неважно, кто придёт к власти в США – Трамп или Харрис", - сказал политик. От демократического кандидата в президенты США Камалы Харрис ждут продолжения нынешнего курса на затягивание конфликта, тогда как республиканец Дональд Трамп обещает в сжатые сроки остановить боевые действия. "Заявления Трампа по Украине, Афганистану и Ирану интересны. Они указывают на то, что кандидат от республиканцев намерен, в первую очередь, сосредоточиться на решении внутренних проблем… Их, а не Россию или Китай, Трамп называет (главной) угрозой США", - сказал Перинчек. "Это все демонстрирует намерения Трампа, но сможет ли он реализовать планы, учитывая влияние иных сил внутри США?" - задался вопросом собеседник агентства. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240826/pozitsiya-1968600759.html
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968425230.html
https://ria.ru/20240824/kennedi-1968188544.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_2:0:2223:1666_1920x0_80_0_0_434f9286fe102d9e9abd1eaa4629a3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, догу перинчек, камала харрис, брикс, шос, нато, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Догу Перинчек, Камала Харрис, БРИКС, ШОС, НАТО, В мире
Турецкий политик отметил важность позиции России и КНР для мира на Украине

Перинчек: общая позиция России с КНР будет важна для урегулирования на Украине

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Способность России выработать общие позиции с партнёрами на евразийском пространстве, включая Китай и Индию, будет иметь большее значение для урегулирования конфликта на Украине, чем исход президентских выборов в США, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
"Если Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Азербайджан и тюркские страны объединятся, ещё более будут развиты БРИКС или ШОС, то атлантический фронт ослабнет. Тут важно действовать с единых позиций. Если это будет, неважно, кто придёт к власти в США – Трамп или Харрис", - сказал политик.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине
Вчера, 18:54
От демократического кандидата в президенты США Камалы Харрис ждут продолжения нынешнего курса на затягивание конфликта, тогда как республиканец Дональд Трамп обещает в сжатые сроки остановить боевые действия.
"Заявления Трампа по Украине, Афганистану и Ирану интересны. Они указывают на то, что кандидат от республиканцев намерен, в первую очередь, сосредоточиться на решении внутренних проблем… Их, а не Россию или Китай, Трамп называет (главной) угрозой США", - сказал Перинчек.
"Это все демонстрирует намерения Трампа, но сможет ли он реализовать планы, учитывая влияние иных сил внутри США?" - задался вопросом собеседник агентства.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Пакистан выразил стремление к хорошим отношениям с Россией и Украиной
Вчера, 07:14
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Роберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Уже был подписан": в США раскрыли, кто сорвал переговоры России и Украины
24 августа, 03:39
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампДогу ПеринчекКамала ХаррисБРИКСШОСНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала