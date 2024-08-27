https://ria.ru/20240827/perepiska-1968707841.html

Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram

Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram - РИА Новости, 27.08.2024

Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью предложения чистить переписку в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:28

2024-08-27T12:28

2024-08-27T12:28

технологии

россия

азербайджан

павел дуров

дмитрий песков

telegram

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью предложения чистить переписку в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. "Чистить переписки - это полная глупость", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, азербайджан, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции