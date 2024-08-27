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Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram - РИА Новости, 27.08.2024
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12:28 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/perepiska-1968707841.html
Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram
Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram - РИА Новости, 27.08.2024
Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью предложения чистить переписку в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:28
2024-08-27T12:28
технологии
россия
азербайджан
павел дуров
дмитрий песков
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью предложения чистить переписку в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. "Чистить переписки - это полная глупость", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
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технологии, россия, азербайджан, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Песков прокомментировал предложение чистить переписку в Telegram

Песков назвал предложение чистить переписку в Telegram полной глупостью

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью предложения чистить переписку в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова.
"Чистить переписки - это полная глупость", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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ТехнологииРоссияАзербайджанПавел ДуровДмитрий ПесковTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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