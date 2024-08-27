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СМИ: Турция и Сирия могут провести переговоры на уровне разведорганов - РИА Новости, 27.08.2024
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07:40 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/peregovory-1968652676.html
СМИ: Турция и Сирия могут провести переговоры на уровне разведорганов
СМИ: Турция и Сирия могут провести переговоры на уровне разведорганов - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: Турция и Сирия могут провести переговоры на уровне разведорганов
Анкара и Дамаск могут провести переговоры на уровне разведывательных органов в ближайшее время, встреча может состояться без предварительных условий, сообщила... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:40
2024-08-27T07:40
турция
в мире
сирия
анкара (провинция)
башар асад
михаил богданов
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Анкара и Дамаск могут провести переговоры на уровне разведывательных органов в ближайшее время, встреча может состояться без предварительных условий, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса. "Фактически пункты повестки дня и Анкары, и Дамаска уже объявлены. Если принцип "сесть за стол переговоров без предварительных условий" будет сохранен, то переговоры на уровне разведки могут начаться уже в ближайшее время. Вопросы, стоящие на повестке дня, являются сложными. Начало переговоров будет иметь большое значение. Однако принесет ли оно немедленный результат? Ответ на этот вопрос будет виден по ходу дела, но все должны быть готовы к тому, что процесс будет нелегким", - пишет издание. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту подобной встречи. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
https://ria.ru/20240809/siriya-1965158843.html
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турция
сирия
анкара (провинция)
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турция, в мире, сирия, анкара (провинция), башар асад, михаил богданов, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Сирия, Анкара (провинция), Башар Асад, Михаил Богданов, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: Турция и Сирия могут провести переговоры на уровне разведорганов

Hürriyet: Турция и Сирия скоро могут провести переговоры на уровне разведорганов

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Анкара и Дамаск могут провести переговоры на уровне разведывательных органов в ближайшее время, встреча может состояться без предварительных условий, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса.
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"Фактически пункты повестки дня и Анкары, и Дамаска уже объявлены. Если принцип "сесть за стол переговоров без предварительных условий" будет сохранен, то переговоры на уровне разведки могут начаться уже в ближайшее время. Вопросы, стоящие на повестке дня, являются сложными. Начало переговоров будет иметь большое значение. Однако принесет ли оно немедленный результат? Ответ на этот вопрос будет виден по ходу дела, но все должны быть готовы к тому, что процесс будет нелегким", - пишет издание.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту подобной встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
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ТурцияВ миреСирияАнкара (провинция)Башар АсадМихаил БогдановРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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