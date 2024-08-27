https://ria.ru/20240827/pentagon-1968644931.html

В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России

В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России - РИА Новости, 27.08.2024

В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России

Россия поступательно продвигается на Красноармейском направлении в ДНР, признал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T04:40

2024-08-27T04:40

2024-08-27T07:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

красноармейск

патрик райдер

владимир зеленский

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия поступательно продвигается на Красноармейском направлении в ДНР, признал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – Прим. Ред.)", – приводит его слова сайт минобороны США.В понедельник Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html

https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1963037578.html

донецкая народная республика

киев

красноармейск

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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, патрик райдер, владимир зеленский, министерство обороны сша