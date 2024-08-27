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В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 27.08.2024 (обновлено: 07:17 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/pentagon-1968644931.html
В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России
В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России - РИА Новости, 27.08.2024
В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России
Россия поступательно продвигается на Красноармейском направлении в ДНР, признал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:40
2024-08-27T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
красноармейск
патрик райдер
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия поступательно продвигается на Красноармейском направлении в ДНР, признал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – Прим. Ред.)", – приводит его слова сайт минобороны США.В понедельник Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html
https://ria.ru/20240826/zelenskij-1968625103.html
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донецкая народная республика
киев
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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, патрик райдер, владимир зеленский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Красноармейск, Патрик Райдер, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России

Пентагон: ВС России продвигаются на Красноармейском направлении в ДНР

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия поступательно продвигается на Красноармейском направлении в ДНР, признал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – Прим. Ред.)", – приводит его слова сайт минобороны США.
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять задачи под Красноармейском
21 августа, 16:57
В понедельник Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.
На фоне успехов российских войск в ДНР назначенные Украиной власти на прошлой неделе начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе, в подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Зеленский назвал Красноармейское направление самым сложным для ВСУ
Вчера, 22:16
В понедельник украинские власти расширили зону эвакуации из подконтрольной им части ДНР. Ее проведут почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин, в том числе из Константиновки, Белой Горы, Безымянного, Ижевки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Дылеевки, Клинового, Майского, Марково, Молочарки, Нелиповки, Новодмитровки, Григоровки.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
СМИ: ситуация под Красноармейском напугала Украину и ее союзников
30 июля, 22:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевКрасноармейскПатрик РайдерВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
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