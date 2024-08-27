https://ria.ru/20240827/olimpiada-1968742521.html
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде - РИА Новости, 27.08.2024
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде
Национальная технологическая олимпиада за 10 лет охватила более 600 тысяч школьников и студентов из России и 77 зарубежных государств, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:18
2024-08-27T14:18
2024-08-27T14:27
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Национальная технологическая олимпиада за 10 лет охватила более 600 тысяч школьников и студентов из России и 77 зарубежных государств, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В новом сезоне Национальная технологическая олимпиада отметит десятилетний юбилей. За эти годы она охватила более 660 тысяч школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных государств. Среди направлений – космос, генная и наноинженерия, "умная" и ядерная энергетика, искусственный интеллект и много других актуальных тем", — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. В 2024-2025 учебном году соревнования основного трека НТО для школьников 8-11 классов пройдут по 32 профилям, в студенческом треке – по семи направлениям. Участники будут работать с реальными вызовами в области автоматизации бизнес-процессов, геномного редактирования, нано-и нейротехнологий, подводной, летающей и наземной робототехники, технологий беспроводной связи и многих других. Статус победителя или призера большинства профилей НТО для школьников позволит абитуриентам получить существенные преимущества при поступлении в более 100 вузов России. Кроме этого, студенты-победители смогут попасть на стажировку в компании-партнеры олимпиады и поступить на бюджетные места в магистратуру вузов-организаторов профилей. "Национальная технологическая олимпиада за прошедшие годы стала настоящим трамплином для талантливых ребят со всей страны. Благодаря участию в ней можно поступить в лучшие университеты России, уже с 1–2 курса проходить стажировку на крупнейших предприятиях и еще во время учебы получить предложение о трудоустройстве", - отметил глава Минобрнауки России, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Валерий Фальков. В новом сезоне НТО школьникам предстоит с помощью искусственного интеллекта разработать систему идентификации животных на изображениях с фотоловушек, чтобы повысить точность учета популяций диких зверей, проанализировать уязвимости веб-приложений для предотвращения киберпреступлений, разработать систему для сбора и обработки биосигналов, которая помогает социализации людей с различными нарушениями. В рамках соревнований участники также будут создавать компьютерные игры с использованием образовательного контента, программировать роботов на решение большого спектра задач: от организации автоматической доставки грузов и подводной диагностики состояния судна, находящегося под водой, заканчивая разработкой полезной нагрузки для ровера-планетохода.
https://ria.ru/20240525/olimpiada-1948308591.html
https://ria.ru/20240501/nauka-1943289237.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде
Чернышенко: НТО за десять лет охватила более 600 тысяч школьников и студентов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Национальная технологическая олимпиада за 10 лет охватила более 600 тысяч школьников и студентов из России и 77 зарубежных государств, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В новом сезоне Национальная технологическая олимпиада отметит десятилетний юбилей. За эти годы она охватила более 660 тысяч школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных государств. Среди направлений – космос, генная и наноинженерия, "умная" и ядерная энергетика, искусственный интеллект и много других актуальных тем", — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
В 2024-2025 учебном году соревнования основного трека НТО для школьников 8-11 классов пройдут по 32 профилям, в студенческом треке – по семи направлениям. Участники будут работать с реальными вызовами в области автоматизации бизнес-процессов, геномного редактирования, нано-и нейротехнологий, подводной, летающей и наземной робототехники, технологий беспроводной связи и многих других.
Статус победителя или призера большинства профилей НТО для школьников позволит абитуриентам получить существенные преимущества при поступлении в более 100 вузов России. Кроме этого, студенты-победители смогут попасть на стажировку в компании-партнеры олимпиады и поступить на бюджетные места в магистратуру вузов-организаторов профилей.
"Национальная технологическая олимпиада за прошедшие годы стала настоящим трамплином для талантливых ребят со всей страны. Благодаря участию в ней можно поступить в лучшие университеты России, уже с 1–2 курса проходить стажировку на крупнейших предприятиях и еще во время учебы получить предложение о трудоустройстве", - отметил глава Минобрнауки России, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Валерий Фальков
.
В новом сезоне НТО школьникам предстоит с помощью искусственного интеллекта разработать систему идентификации животных на изображениях с фотоловушек, чтобы повысить точность учета популяций диких зверей, проанализировать уязвимости веб-приложений для предотвращения киберпреступлений, разработать систему для сбора и обработки биосигналов, которая помогает социализации людей с различными нарушениями.
В рамках соревнований участники также будут создавать компьютерные игры с использованием образовательного контента, программировать роботов на решение большого спектра задач: от организации автоматической доставки грузов и подводной диагностики состояния судна, находящегося под водой, заканчивая разработкой полезной нагрузки для ровера-планетохода.