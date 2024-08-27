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Минцифры хочет обязать IT-компании отчислять часть сэкономленных налогов - РИА Новости, 27.08.2024
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16:11 27.08.2024 (обновлено: 16:31 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/mintsifry-1968783615.html
Минцифры хочет обязать IT-компании отчислять часть сэкономленных налогов
Минцифры хочет обязать IT-компании отчислять часть сэкономленных налогов - РИА Новости, 27.08.2024
Минцифры хочет обязать IT-компании отчислять часть сэкономленных налогов
Минцифры РФ хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:11
2024-08-27T16:31
экономика
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минцифры РФ хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах, со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Все последнее время… дискуссия у нас была только в одну сторону - какие льготы дополнительные: налоговые льготы, отсрочки, льготная IT-ипотека. А тут мы говорим, что вы все-таки должны небольшой процент - вот мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями… также мы говорим компании выше определенного оборота - должны направлять на повышение качества обучения в IT-вузах", - сказал Шадаев на пресс-завтраке "Яндекс Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приёмной кампании 2024/2025 и модели партнёрства". "Прежде всего, нас волнуют кадры - те кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью. …Я думаю, что в сентябре-октябре мы договоримся об окончательных параметрах. Они станут условием продления аккредитации для IT-компаний, начиная со следующего года", - добавил министр. Шадаев отметил, что без участия компаний "мы просто не сможем обеспечить необходимое качество этих специалистов на выходе из высших учебных заведений". Он также добавил, что в национальном проекте "Экономика данных" теме образования уделяется максимальное внимание, также ожидается наращивание финансирования.
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экономика, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
Минцифры хочет обязать IT-компании отчислять часть сэкономленных налогов

Минцифры хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов на обучение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минцифры РФ хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% налогов, которые они сэкономили благодаря льготам для отрасли, на повышение качества обучения в профильных вузах, со следующего года это может стать одним из условий продления аккредитации для IT-компаний, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Все последнее время… дискуссия у нас была только в одну сторону - какие льготы дополнительные: налоговые льготы, отсрочки, льготная IT-ипотека. А тут мы говорим, что вы все-таки должны небольшой процент - вот мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями… также мы говорим компании выше определенного оборота - должны направлять на повышение качества обучения в IT-вузах", - сказал Шадаев на пресс-завтраке "Яндекс Образования" "Бигтехи и университеты: итоги приёмной кампании 2024/2025 и модели партнёрства".
"Прежде всего, нас волнуют кадры - те кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью. …Я думаю, что в сентябре-октябре мы договоримся об окончательных параметрах. Они станут условием продления аккредитации для IT-компаний, начиная со следующего года", - добавил министр.
Шадаев отметил, что без участия компаний "мы просто не сможем обеспечить необходимое качество этих специалистов на выходе из высших учебных заведений".
Он также добавил, что в национальном проекте "Экономика данных" теме образования уделяется максимальное внимание, также ожидается наращивание финансирования.
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ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Технологии
 
 
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