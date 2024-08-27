https://ria.ru/20240827/medvedev-1968836909.html

Медведев высказался о преступной деятельности в Telegram

Медведев высказался о преступной деятельности в Telegram - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев высказался о преступной деятельности в Telegram

Наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым, заявил заместитель председателя Совбеза РФ РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:31

2024-08-27T19:31

2024-08-27T19:31

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив, что у России также были претензии к Telegram. Медведев в ходе общения с участниками СВО - кандидатами от партии "Едина Россия" на выборах разного уровня отметил, что в Telegram имела место "преступная активность". "Возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы. Он должен регулировать, и, кстати, подобные претензии и у нас были по отношению к Telegram. Но это не означает, что это все делается с его (Дурова - ред.) одобрения. Они пытаются ему вменять это в вину. И это, конечно, вызывает очень большие вопросы", - отметил Медведев. Зампред совбеза РФ заявил, что мессенджером Telegram пользуется большое количество россиян, в том числе и в зоне СВО. Кроме того, Медведев напомнил, что противники РФ в украинском конфликте отмечали, что не могут отследить коммуникацию российских военных в мессенджере. Кроме того, Медведев отметил Telegram как платформу, которая позволяет России публиковать материалы и доводить их до сведения "рядового украинца", демонстрируя, что "все несколько иначе, чем показывают по телевизору" на Украине. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240417/peskov-1940563897.html

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