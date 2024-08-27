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Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом - РИА Новости, 27.08.2024
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18:40 27.08.2024 (обновлено: 18:59 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968829102.html
Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом
Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом, несмотря на опровержение французского президента Эммануэля Макрона, заявил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:40
2024-08-27T18:59
франция
павел дуров
в мире
дмитрий медведев
эммануэль макрон
telegram
задержание павла дурова во франции
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом, несмотря на опровержение французского президента Эммануэля Макрона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях."Это политическая история. Как бы ни говорил их там (президент Франции Эммануэль) Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня.Медведев добавил, что сейчас ситуация вокруг задержания Дурова во Франции "напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах Российской Федерации".Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240827/medvedev--1968829874.html
https://ria.ru/20240827/advokat-1968804238.html
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франция, павел дуров, в мире, дмитрий медведев, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции, россия, единая россия
Франция, Павел Дуров, В мире, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия, Единая Россия
Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом

Медведев: Дурова задержали по политическим мотивам, несмотря на слова Макрона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом, несмотря на опровержение французского президента Эммануэля Макрона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.
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"Это политическая история. Как бы ни говорил их там (президент Франции Эммануэль) Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня.
Медведев добавил, что сейчас ситуация вокруг задержания Дурова во Франции "напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах Российской Федерации".
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
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