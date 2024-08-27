https://ria.ru/20240827/medvedev-1968829102.html

Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом

Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом, несмотря на опровержение французского президента Эммануэля Макрона, заявил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:40

2024-08-27T18:40

2024-08-27T18:59

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом, несмотря на опровержение французского президента Эммануэля Макрона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях."Это политическая история. Как бы ни говорил их там (президент Франции Эммануэль) Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня.Медведев добавил, что сейчас ситуация вокруг задержания Дурова во Франции "напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах Российской Федерации".Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240827/medvedev--1968829874.html

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