https://ria.ru/20240827/medvedev--1968829874.html

Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова

Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне задержания Павла Дурова во Франции предложил французским властям задержать и основателя Facebook*... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:44

2024-08-27T18:44

2024-08-27T19:12

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне задержания Павла Дурова во Франции предложил французским властям задержать и основателя Facebook* (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.) Марка Цукерберга за деятельность соцсети."Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook*", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии "Едина Россия" на выборах разного уровня, комментируя задержание Дурова.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве.По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

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