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"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
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08:33 27.08.2024 (обновлено: 10:12 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить людям причины ареста основателя... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:33
2024-08-27T10:12
в мире
технологии
франция
париж
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эммануэль макрон
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить людям причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова."Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован", — написал он.Так Маск прокомментировал публикацию президента республики, в которой тот утверждает, что все обвинения в сторону Франции из-за ареста основателя Telegram ложные, и что Париж "придерживается принципа свободы слова".Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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в мире, технологии, франция, париж, илон маск, эммануэль макрон, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Париж, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова

Бизнесмен Илон Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Павла Дурова

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить людям причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
"Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован", — написал он.
Так Маск прокомментировал публикацию президента республики, в которой тот утверждает, что все обвинения в сторону Франции из-за ареста основателя Telegram ложные, и что Париж "придерживается принципа свободы слова".
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин
07:52
 
В миреТехнологииФранцияПарижИлон МаскЭммануэль МакронПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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