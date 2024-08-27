https://ria.ru/20240827/makron-1968687588.html

СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram

СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram - РИА Новости, 27.08.2024

СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно использует мессенджер, пишет Politico со ссылкой... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:03

2024-08-27T11:03

2024-08-27T11:10

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944313778_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd76f9d9b536c6a8a390f1e65be9bf5f.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно использует мессенджер, пишет Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.По его словам, члены французского правительства и политики разных партий, особенно сторонники Макрона, уже почти десять лет переписываются в Telegram.Собеседник издания также показал автору статьи свой телефон, на котором у него есть номер самого Макрона. В нем было видно, что тот заходил в мессенджер "недавно".Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции