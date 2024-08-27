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СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram - РИА Новости, 27.08.2024
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11:03 27.08.2024 (обновлено: 11:10 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/makron-1968687588.html
СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram
СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram
Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно использует мессенджер, пишет Politico со ссылкой... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:03
2024-08-27T11:10
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно использует мессенджер, пишет Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.По его словам, члены французского правительства и политики разных партий, особенно сторонники Макрона, уже почти десять лет переписываются в Telegram.Собеседник издания также показал автору статьи свой телефон, на котором у него есть номер самого Макрона. В нем было видно, что тот заходил в мессенджер "недавно".Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ узнали удивительную подробность о связи Макрона с Telegram

Politico: президент Франции Макрон оказался активным пользователем Telegram

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно использует мессенджер, пишет Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.
По его словам, члены французского правительства и политики разных партий, особенно сторонники Макрона, уже почти десять лет переписываются в Telegram.
Собеседник издания также показал автору статьи свой телефон, на котором у него есть номер самого Макрона. В нем было видно, что тот заходил в мессенджер "недавно".
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
08:33
 
В миреПарижФранцияЭммануэль МакронПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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