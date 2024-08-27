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В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек - РИА Новости, 27.08.2024
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15:31 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/likhoradka-1968770163.html
В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек
В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек - РИА Новости, 27.08.2024
В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек
Уже 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Татарстане в этом году, 13 из них в настоящее время проходят лечение в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:31
2024-08-27T15:31
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Уже 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Татарстане в этом году, 13 из них в настоящее время проходят лечение в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. Первые в этом году случаи заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане были зарегистрированы в конце июля. Большинство заболевших были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней тяжести. "По состоянию на 25 августа новых подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила нет. Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении. По информации Минздрава, в Республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана на стационарном лечении в настоящее время находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2010 и 2018 годах в Татарстане было зарегистрировано по одному завозному случаю заболевания лихорадкой Западного Нила. Местные случаи заболевания были выявлены в 2011 году (четыре случая), в 2012 (три случая) и в 2023 (восемь случаев). В этом году также зарегистрированы местные случаи.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек

В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила в этом году достигло 59

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Уже 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Татарстане в этом году, 13 из них в настоящее время проходят лечение в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
Первые в этом году случаи заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане были зарегистрированы в конце июля. Большинство заболевших были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней тяжести.
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"По состоянию на 25 августа новых подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила нет. Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в Республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана на стационарном лечении в настоящее время находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2010 и 2018 годах в Татарстане было зарегистрировано по одному завозному случаю заболевания лихорадкой Западного Нила. Местные случаи заболевания были выявлены в 2011 году (четыре случая), в 2012 (три случая) и в 2023 (восемь случаев).
В этом году также зарегистрированы местные случаи.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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