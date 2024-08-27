https://ria.ru/20240827/likhoradka-1968770163.html

В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек

В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек - РИА Новости, 27.08.2024

В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила достигло 59 человек

Уже 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Татарстане в этом году, 13 из них в настоящее время проходят лечение в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:31

2024-08-27T15:31

2024-08-27T15:31

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Уже 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Татарстане в этом году, 13 из них в настоящее время проходят лечение в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. Первые в этом году случаи заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане были зарегистрированы в конце июля. Большинство заболевших были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней тяжести. "По состоянию на 25 августа новых подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила нет. Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении. По информации Минздрава, в Республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана на стационарном лечении в настоящее время находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в 2010 и 2018 годах в Татарстане было зарегистрировано по одному завозному случаю заболевания лихорадкой Западного Нила. Местные случаи заболевания были выявлены в 2011 году (четыре случая), в 2012 (три случая) и в 2023 (восемь случаев). В этом году также зарегистрированы местные случаи.

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

https://ria.ru/20240806/rospotrebnadzor-1964382874.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)