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Рабочие места для особых социальных групп будут квотировать в Ленобласти

Рабочие места для особых социальных групп будут квотировать в Ленобласти - РИА Новости, 27.08.2024

Рабочие места для особых социальных групп будут квотировать в Ленобласти

Рабочие места для особых социальных групп, куда вошли сироты и участники СВО, будут квотировать в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:40

2024-08-27T22:40

2024-08-27T22:40

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Рабочие места для особых социальных групп, куда вошли сироты и участники СВО, будут квотировать в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "С 1 сентября вступает в силу, подписанный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, областной закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите", - рассказали в пресс-службе. Как отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, новым законом Ленинградская область дает дополнительные гарантии в обеспечении занятости жителей региона. "В документе определяется порядок резервирования работ для трудоустройства граждан, нуждающихся в соцзащите, особое внимание уделяется трудоустройству выпускников профессионального образования и вузов и обеспечению работой участников СВО", – пояснила она. Согласно документу, квота в размере одного рабочего места устанавливается для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек. Работодатели обязаны создать необходимые условия труда на квотируемых рабочих местах в соответствии с требованиями законодательства РФ. В правительстве Ленобласти добавили, что к категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите, для которых устанавливается квотирование рабочих мест, относятся жители региона, испытывающие трудности в поиске работы, за исключением инвалидов, граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и ищущие работу в течение 5 лет с даты выдачи им документа об образовании или о квалификации в случае их участия в специальной военной операции, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, трудоспособные граждане, пребывающие в госорганизациях соцобслуживания региона, включая лиц без определенного места жительства.

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ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко