https://ria.ru/20240827/kaspersky-1968648405.html

В Kaspersky объяснили, стоит ли удалять Telegram после ареста Дурова

В Kaspersky объяснили, стоит ли удалять Telegram после ареста Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

В Kaspersky объяснили, стоит ли удалять Telegram после ареста Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова не повлияет на защищенность мессенджера, не стоит его удалять, заявил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T06:05

2024-08-27T06:05

2024-08-27T06:38

париж

павел дуров

telegram

лаборатория касперского

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова не повлияет на защищенность мессенджера, не стоит его удалять, заявил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко."Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности", — сказал он, комментируя безопасность Telegram в случае ареста Дурова.Эксперт выразил уверенность, что удалять Telegram не нужно. Если пользователь применяет мессенджер для чтения новостей и повседневной коммуникации – ему "не о чем переживать". В свою очередь, если кто-то ведет с помощью мессенджера нелегальную деятельность, то правоохранительные органы могут получить доступ и другими методами, например, через уязвимости или выполнив произвольный код.По его словам, для защиты пользователям необходимо использовать сложный пароль для разблокировки телефона или компьютера, в зависимости от того, где запущен мессенджер. Также не стоит проходить авторизацию через мессенджер на сторонних ресурсах и сообщать авторизационные коды посторонним людям. Более того, важно регулярно проверять текущие сессии в мессенджерах и удалять не используемые.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/telegram--1968644038.html

https://ria.ru/20240621/kaspersky-1954411699.html

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париж, павел дуров, telegram, лаборатория касперского, задержание павла дурова во франции