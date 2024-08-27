В Kaspersky объяснили, стоит ли удалять Telegram после ареста Дурова
Kaspersky: арест Дурова не коснется защищенности Telegram, удалять его не надо
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова не повлияет на защищенность мессенджера, не стоит его удалять, заявил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
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"Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности", — сказал он, комментируя безопасность Telegram в случае ареста Дурова.
Эксперт выразил уверенность, что удалять Telegram не нужно. Если пользователь применяет мессенджер для чтения новостей и повседневной коммуникации – ему "не о чем переживать". В свою очередь, если кто-то ведет с помощью мессенджера нелегальную деятельность, то правоохранительные органы могут получить доступ и другими методами, например, через уязвимости или выполнив произвольный код.
По его словам, для защиты пользователям необходимо использовать сложный пароль для разблокировки телефона или компьютера, в зависимости от того, где запущен мессенджер. Также не стоит проходить авторизацию через мессенджер на сторонних ресурсах и сообщать авторизационные коды посторонним людям. Более того, важно регулярно проверять текущие сессии в мессенджерах и удалять не используемые.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.