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Полиция в Индии применила водометные пушки при разгоне демонстрации - РИА Новости, 27.08.2024
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17:09 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/indiya-1968802453.html
Полиция в Индии применила водометные пушки при разгоне демонстрации
Полиция в Индии применила водометные пушки при разгоне демонстрации - РИА Новости, 27.08.2024
Полиция в Индии применила водометные пушки при разгоне демонстрации
Полиция города Колкаты, столицы индийского штата Западная Бенгалия, применила во вторник водометные пушки и слезоточивый газ при разгоне несанкционированной... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:09
2024-08-27T17:09
в мире
колката
западная бенгалия
индия
бхаратия джаната парти
индийский национальный конгресс
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БАНГКОК, 27 авг – РИА Новости. Полиция города Колкаты, столицы индийского штата Западная Бенгалия, применила во вторник водометные пушки и слезоточивый газ при разгоне несанкционированной демонстрации, информация о пострадавших пока не поступала, сообщил в выпуске новостей индийский телеканал NDTV. Марш демонстрантов к зданию администрации штата, организованный незарегистрированной организацией, заявившей о себе, как о студенческой протестной группе, готовился с позднего вечера понедельника, сообщает телеканал. Формально марш был объявлен как акция в поддержку женщин-врачей в рамках общенациональных протестов после изнасилования и убийства в одном из медицинских центров Колкаты 31-летней женщины-врача в начале августа. Протестные акции с требованием обеспечить безопасность женщин, работающих в медицинской отрасли, прошли в этом месяце во многих городах Индии. Однако к требованиям обеспечения безопасности женщин-врачей на готовившейся демонстрации в Колкате добавились требования отставки действующего правительства штата, хотя при обращении к властям за разрешением проведения акции, в котором было отказано, ее организаторы заявляли марш как "неполитический". Утром представители полиции Колкаты заявили, что полицией была получена информация о планах неизвестных злоумышленников превратить акцию в столкновение с властями, которое должно было закончиться кровопролитием. В целях предотвращения такого развития событий на подходах к комплексу административных зданий были выстроены баррикады и выставлено охранение, состоящее из 6 тысяч полицейских, вооруженных средствами контроля толпы, говорится в репортаже телеканала. Также ночью перед демонстрацией полиция задержала четырех активистов из числа организаторов протеста, сообщает NDTV. Когда в первой половине дня во вторник демонстранты приблизились к баррикадам и предприняли попытки прорыва, и после того, как положенные в таких случаях предупреждения полиции не возымели действия, полицейские перешли к применению водометных пушек и слезоточивого газа в целях разгона несанкционированной демонстрации, сообщает телеканал. Полиции удалось остановить марш и разогнать участников протеста. О пострадавших в столкновении демонстрантов с полицией пока информации нет, говорится в репортаже. Также телеканал сообщает, что действующие власти штата подозревают своих политических противников в попытке организации беспорядков и кровопролития с целью спровоцировать полицию на стрельбу по демонстрантам из боевого оружия и потом обвинить власти штата в гибели участников протеста. В социальных сетях в Колкате распространился видеоролик, на котором неизвестные лица, предположительно, организаторы демонстрации, в также представители "одной из политических партий" обсуждают ночью на вторник предстоящий протест. В ролике звучат слова "Нам нужны мертвые тела", говорится в сообщении телеканала. Представители полиции, выступившие после разгона демонстрации на местном телевидении, подвергли сомнению тот факт, что организатором акции была студенческая группа, так как на среду в Колкате, одном из крупнейших университетских центров Индии, назначены экзамены, в которых примут участие тысячи студентов. В штате Западная Бенгалия, в котором в прошлом более 30 лет правил коммунистический Левый фронт, с 2011 года у власти находится Всеиндийский конгресс инициативы масс, третья по величине политическая партия в Индии, контролирующая третью по размеру фракцию в индийском парламенте после правящей Бхаратия джаната парти и Индийского национального конгресса. В Западной Бенгалии контролирующая центральное правительство страны Бхаратия джаната парти, как и Индийский национальный конгресс и ряд других партий, находится в оппозиции.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964188613.html
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в мире, колката, западная бенгалия, индия, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс
В мире, Колката, Западная Бенгалия, Индия, Бхаратия Джаната Парти, Индийский национальный конгресс
Полиция в Индии применила водометные пушки при разгоне демонстрации

NDTV: полиция Колкаты применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

© AP Photo / Manish SwarupИндийская полиция на акции протеста
Индийская полиция на акции протеста - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Индийская полиция на акции протеста. Архивное фото
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БАНГКОК, 27 авг – РИА Новости. Полиция города Колкаты, столицы индийского штата Западная Бенгалия, применила во вторник водометные пушки и слезоточивый газ при разгоне несанкционированной демонстрации, информация о пострадавших пока не поступала, сообщил в выпуске новостей индийский телеканал NDTV.
Марш демонстрантов к зданию администрации штата, организованный незарегистрированной организацией, заявившей о себе, как о студенческой протестной группе, готовился с позднего вечера понедельника, сообщает телеканал. Формально марш был объявлен как акция в поддержку женщин-врачей в рамках общенациональных протестов после изнасилования и убийства в одном из медицинских центров Колкаты 31-летней женщины-врача в начале августа. Протестные акции с требованием обеспечить безопасность женщин, работающих в медицинской отрасли, прошли в этом месяце во многих городах Индии.
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Однако к требованиям обеспечения безопасности женщин-врачей на готовившейся демонстрации в Колкате добавились требования отставки действующего правительства штата, хотя при обращении к властям за разрешением проведения акции, в котором было отказано, ее организаторы заявляли марш как "неполитический".
Утром представители полиции Колкаты заявили, что полицией была получена информация о планах неизвестных злоумышленников превратить акцию в столкновение с властями, которое должно было закончиться кровопролитием. В целях предотвращения такого развития событий на подходах к комплексу административных зданий были выстроены баррикады и выставлено охранение, состоящее из 6 тысяч полицейских, вооруженных средствами контроля толпы, говорится в репортаже телеканала. Также ночью перед демонстрацией полиция задержала четырех активистов из числа организаторов протеста, сообщает NDTV.
Когда в первой половине дня во вторник демонстранты приблизились к баррикадам и предприняли попытки прорыва, и после того, как положенные в таких случаях предупреждения полиции не возымели действия, полицейские перешли к применению водометных пушек и слезоточивого газа в целях разгона несанкционированной демонстрации, сообщает телеканал. Полиции удалось остановить марш и разогнать участников протеста. О пострадавших в столкновении демонстрантов с полицией пока информации нет, говорится в репортаже.
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Также телеканал сообщает, что действующие власти штата подозревают своих политических противников в попытке организации беспорядков и кровопролития с целью спровоцировать полицию на стрельбу по демонстрантам из боевого оружия и потом обвинить власти штата в гибели участников протеста. В социальных сетях в Колкате распространился видеоролик, на котором неизвестные лица, предположительно, организаторы демонстрации, в также представители "одной из политических партий" обсуждают ночью на вторник предстоящий протест. В ролике звучат слова "Нам нужны мертвые тела", говорится в сообщении телеканала.
Представители полиции, выступившие после разгона демонстрации на местном телевидении, подвергли сомнению тот факт, что организатором акции была студенческая группа, так как на среду в Колкате, одном из крупнейших университетских центров Индии, назначены экзамены, в которых примут участие тысячи студентов.
В штате Западная Бенгалия, в котором в прошлом более 30 лет правил коммунистический Левый фронт, с 2011 года у власти находится Всеиндийский конгресс инициативы масс, третья по величине политическая партия в Индии, контролирующая третью по размеру фракцию в индийском парламенте после правящей Бхаратия джаната парти и Индийского национального конгресса. В Западной Бенгалии контролирующая центральное правительство страны Бхаратия джаната парти, как и Индийский национальный конгресс и ряд других партий, находится в оппозиции.
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