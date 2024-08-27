https://ria.ru/20240827/grossi-1968772746.html

МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024

МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ может предложить ряд шагов и мер для сохранения режима ядерной безопасности на Курской АЭС, заявил глава Агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:40

2024-08-27T15:40

2024-08-27T15:54

магатэ

курская аэс

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатов

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. МАГАТЭ может предложить ряд шагов и мер для сохранения режима ядерной безопасности на Курской АЭС, заявил глава Агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС."Курская АЭС - это атомный объект, который находится на территории Российской Федерации, находится под контролем Российской Федерации и в настоящий момент эксплуатируется. Мы как представители МАГАТЭ можем предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности", - сказал он на пресс-конференции."У нас существуют уже выработанный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями ВС РФ, служб безопасности, МИД. Вместе со всеми этими участниками идёт обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции, но в конечном счёте правило звучит очень просто - не надо атаковать атомную станцию"- добавил Гросси.Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетил Курскую АЭС.

https://ria.ru/20240827/grossi-1968774823.html

курчатов

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, курская аэс, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатов, курская область, вооруженные силы украины