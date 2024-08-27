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МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024
МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ может предложить ряд шагов и мер для сохранения режима ядерной безопасности на Курской АЭС, заявил глава Агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:40
2024-08-27T15:40
2024-08-27T15:54
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. МАГАТЭ может предложить ряд шагов и мер для сохранения режима ядерной безопасности на Курской АЭС, заявил глава Агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на Курскую АЭС."Курская АЭС - это атомный объект, который находится на территории Российской Федерации, находится под контролем Российской Федерации и в настоящий момент эксплуатируется. Мы как представители МАГАТЭ можем предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности", - сказал он на пресс-конференции."У нас существуют уже выработанный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями ВС РФ, служб безопасности, МИД. Вместе со всеми этими участниками идёт обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции, но в конечном счёте правило звучит очень просто - не надо атаковать атомную станцию"- добавил Гросси.Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетил Курскую АЭС.
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магатэ, курская аэс, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатов, курская область, вооруженные силы украины
МАГАТЭ, Курская АЭС, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатов, Курская область, Вооруженные силы Украины
МАГАТЭ может предложить меры для безопасности Курской АЭС, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ может предложить шаги по обеспечению безопасности Курской АЭС