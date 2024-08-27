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Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/grossi-1968772499.html
Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси
Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024
Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за её безопасность, сообщил, что его... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:40
2024-08-27T15:40
специальная военная операция на украине
курская аэс
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за её безопасность, сообщил, что его ознакомили с последствиями атак на станцию. "Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", - сказал Гросси на пресс-конференции, трансляцию которую вел телеканал "Россия 24".
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курская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси

Гросси: военная активность у Курской АЭС вызывает беспокойство за безопасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за её безопасность, сообщил, что его ознакомили с последствиями атак на станцию.
"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", - сказал Гросси на пресс-конференции, трансляцию которую вел телеканал "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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