https://ria.ru/20240827/grossi-1968772499.html

Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси

Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024

Военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство, заявил Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за её безопасность, сообщил, что его... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:40

2024-08-27T15:40

2024-08-27T15:40

специальная военная операция на украине

курская аэс

магатэ

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968697234_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_031ae1ef0cb530aea6ad2f39989cbb0b.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что военная активность вблизи Курской АЭС вызывает беспокойство за её безопасность, сообщил, что его ознакомили с последствиями атак на станцию. "Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", - сказал Гросси на пресс-конференции, трансляцию которую вел телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская аэс, магатэ, рафаэль гросси