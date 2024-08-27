https://ria.ru/20240827/grossi--1968834105.html

Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной - РИА Новости, 27.08.2024

Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная". РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:04

2024-08-27T19:04

2024-08-27T19:54

специальная военная операция на украине

магатэ

курская аэс

рафаэль гросси

курчатов

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ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная"."Сегодня я был на российской Курской АЭС, где сложилась серьезная ситуация", - написал Гросси в своем официальном аккаунте в соцсети Х.По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно"."Нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения. МАГАТЭ будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду", - отметил он.Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.

https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

курчатов

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магатэ, курская аэс, рафаэль гросси, курчатов, в мире