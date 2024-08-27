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Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 27.08.2024 (обновлено: 19:54 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/grossi--1968834105.html
Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной
Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:04
2024-08-27T19:54
специальная военная операция на украине
магатэ
курская аэс
рафаэль гросси
курчатов
в мире
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ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная"."Сегодня я был на российской Курской АЭС, где сложилась серьезная ситуация", - написал Гросси в своем официальном аккаунте в соцсети Х.По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно"."Нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения. МАГАТЭ будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду", - отметил он.Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.
https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html
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магатэ, курская аэс, рафаэль гросси, курчатов, в мире
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Курская АЭС, Рафаэль Гросси, Курчатов, В мире
Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС во вторник заявил, что ситуация "серьезная".
"Сегодня я был на российской Курской АЭС, где сложилась серьезная ситуация", - написал Гросси в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Вчера, 16:05
По его словам, предотвращение ядерной аварии "жизненно важно".
"Нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения. МАГАТЭ будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду", - отметил он.
Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭКурская АЭСРафаэль ГроссиКурчатовВ мире
 
 
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