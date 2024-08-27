https://ria.ru/20240827/grossi--1968766314.html

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси - РИА Новости, 27.08.2024

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС на пресс-конференции, которую... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:20

2024-08-27T15:20

2024-08-27T16:10

курская область

специальная военная операция на украине

магатэ

рафаэль гросси

курская аэс

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24"."Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента. <...> Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", — сказал он.Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по всему миру отвечает за сохранение режима безопасности ядерных объектов. Именно по этой причине он принял приглашение Владимира Путина и приехал на Курскую АЭС с членами своей команды, для того чтобы лично оценить обстановку и совместно с российскими коллегами найти решения."Курская АЭС — это атомный объект, который находится на территории Российской Федерации, находится под контролем Российской Федерации и в настоящий момент эксплуатируется. Мы как представители МАГАТЭ можем предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности", — сказал он.У агентства есть выработанный процесс сотрудничества и взаимодействия с госкорпорацией "Росатом", российскими военным, спецслужбами и МИД, продолжил Гросси. Вместе с этими участниками МАГАТЭ обсуждает, что можно сделать для предотвращения "радиационных инцидентов".Глава МАГАТЭ рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции: побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, также посетил хранилище отработанного ядерного топлива. Проведенный осмотр показал, что станция работает в условиях, близких к нормальным, добавил Гросси.Также он анонсировал поездку на Украину и пообещал обсудить с Владимиром Зеленским важность сохранения диалога МАГАТЭ с Киевом и Москвой.Курская АЭС находится в городе Курчатове. Шестого августа ВСУ перешли в наступление с целью захвата территорий Курской области. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240827/kurchatov-1968719421.html

курская область

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курская область, магатэ, рафаэль гросси, курская аэс