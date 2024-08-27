В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
Курская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24".
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"Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента. <...> Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", — сказал он.
Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по всему миру отвечает за сохранение режима безопасности ядерных объектов. Именно по этой причине он принял приглашение Владимира Путина и приехал на Курскую АЭС с членами своей команды, для того чтобы лично оценить обстановку и совместно с российскими коллегами найти решения.
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"Курская АЭС — это атомный объект, который находится на территории Российской Федерации, находится под контролем Российской Федерации и в настоящий момент эксплуатируется. Мы как представители МАГАТЭ можем предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности", — сказал он.
У агентства есть выработанный процесс сотрудничества и взаимодействия с госкорпорацией "Росатом", российскими военным, спецслужбами и МИД, продолжил Гросси. Вместе с этими участниками МАГАТЭ обсуждает, что можно сделать для предотвращения "радиационных инцидентов".
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Глава МАГАТЭ рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции: побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, также посетил хранилище отработанного ядерного топлива. Проведенный осмотр показал, что станция работает в условиях, близких к нормальным, добавил Гросси.
Также он анонсировал поездку на Украину и пообещал обсудить с Владимиром Зеленским важность сохранения диалога МАГАТЭ с Киевом и Москвой.