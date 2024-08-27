https://ria.ru/20240827/futbolki-1968634236.html

На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова

На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова появились в продаже футболки с призывом отпустить... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:15

2024-08-27T00:15

2024-08-27T00:15

павел дуров

amazon

задержание павла дурова во франции

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее похожие футболки (с надписью #FreeDurov) появились в продаже в российском маркетплейсе Wildberries. На американском маркетплейсе за футболку с надписью "свободу Дурову; конфиденциальность – не преступление" (Free Durov; Privacy is not a crime) просят 18,87 долларов. Также в продаже есть майки (по цене футболок), толстовки (за 31,87 долларов) и худи (за 33,87 долларов). Одежда с хэштегом #FreeDurov также есть в продаже. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Amazon - крупнейшая американская компания, специализирующаяся в основном на электронной коммерции.

https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html

https://ria.ru/20240827/rumble-1968633884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел дуров, amazon, задержание павла дурова во франции, в мире