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На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
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00:15 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/futbolki-1968634236.html
На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова
На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова
На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова появились в продаже футболки с призывом отпустить... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:15
2024-08-27T00:15
павел дуров
amazon
задержание павла дурова во франции
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее похожие футболки (с надписью #FreeDurov) появились в продаже в российском маркетплейсе Wildberries. На американском маркетплейсе за футболку с надписью "свободу Дурову; конфиденциальность – не преступление" (Free Durov; Privacy is not a crime) просят 18,87 долларов. Также в продаже есть майки (по цене футболок), толстовки (за 31,87 долларов) и худи (за 33,87 долларов). Одежда с хэштегом #FreeDurov также есть в продаже. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Amazon - крупнейшая американская компания, специализирующаяся в основном на электронной коммерции.
https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html
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353
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павел дуров, amazon, задержание павла дурова во франции, в мире
Павел Дуров, Amazon, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова

На Amazon появились футболки с призывом освободить основателя Telegram Дурова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Amazon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее похожие футболки (с надписью #FreeDurov) появились в продаже в российском маркетплейсе Wildberries.
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На американском маркетплейсе за футболку с надписью "свободу Дурову; конфиденциальность – не преступление" (Free Durov; Privacy is not a crime) просят 18,87 долларов. Также в продаже есть майки (по цене футболок), толстовки (за 31,87 долларов) и худи (за 33,87 долларов).
Одежда с хэштегом #FreeDurov также есть в продаже.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Amazon - крупнейшая американская компания, специализирующаяся в основном на электронной коммерции.
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Павел ДуровAmazonЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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