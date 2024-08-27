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Эксперт назвал лучший ответ на фейки Киева про Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
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02:43 27.08.2024 (обновлено: 05:44 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/feyki-1968640287.html
Эксперт назвал лучший ответ на фейки Киева про Курскую АЭС
Эксперт назвал лучший ответ на фейки Киева про Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперт назвал лучший ответ на фейки Киева про Курскую АЭС
Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС станет лучшим ответом на низкопробные пропагандистские фейки, которые Киев стряпает в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:43
2024-08-27T05:44
россия
киев
курская область
рафаэль гросси
александр уваров
алексей лихачев
курская аэс
магатэ
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС станет лучшим ответом на низкопробные пропагандистские фейки, которые Киев стряпает в отношении этой российской атомной станции, считает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Ранее украинские интернет-ресурсы распространили видеозапись с кадрами якобы переключения электроэнергии с Курской АЭС на Украину. На самом деле, это кадры плановой окончательной остановки реактора второго энергоблока Курской АЭС 31 января нынешнего года. В тот день они были показаны в эфире российского телевидения."Все, кто что-то понимают в энергетике или просто слушают, что мы говорим, а не наложенный голос, поймут, что это — фейк", - сказал в свою очередь РИА Новости ведущий инженер управления реактором (ВИУР) энергоблока №2 Курской АЭС Игорь Мозолевский, который лично останавливал реактор в конце января и был тогда запечатлен на кадрах российской телесъемки."Естественно, я знаю, что это пропагандистский фейк, причем низкого пошиба. Но лучшим ответом, я думаю, будут кадры с поездки на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси — поездки на российскую Курскую АЭС!" — отметил в беседе с агентством Уваров. Гросси заявил в понедельник, что во вторник лично возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации". По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 17 августа по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/grossi-1968550700.html
https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html
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россия, киев, курская область, рафаэль гросси, александр уваров, алексей лихачев, курская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Курская область, Рафаэль Гросси, Александр Уваров, Алексей Лихачев, Курская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Эксперт назвал лучший ответ на фейки Киева про Курскую АЭС

Эксперт Уваров назвал визит Гросси на Курскую АЭС лучшим ответом на фейки Киева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС станет лучшим ответом на низкопробные пропагандистские фейки, которые Киев стряпает в отношении этой российской атомной станции, считает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Ранее украинские интернет-ресурсы распространили видеозапись с кадрами якобы переключения электроэнергии с Курской АЭС на Украину. На самом деле, это кадры плановой окончательной остановки реактора второго энергоблока Курской АЭС 31 января нынешнего года. В тот день они были показаны в эфире российского телевидения.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Все, кто что-то понимают в энергетике или просто слушают, что мы говорим, а не наложенный голос, поймут, что это — фейк", - сказал в свою очередь РИА Новости ведущий инженер управления реактором (ВИУР) энергоблока №2 Курской АЭС Игорь Мозолевский, который лично останавливал реактор в конце января и был тогда запечатлен на кадрах российской телесъемки.
"Естественно, я знаю, что это пропагандистский фейк, причем низкого пошиба. Но лучшим ответом, я думаю, будут кадры с поездки на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси — поездки на российскую Курскую АЭС!" — отметил в беседе с агентством Уваров.
Гросси заявил в понедельник, что во вторник лично возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации". По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.
Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 17 августа по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКиевКурская областьРафаэль ГроссиАлександр УваровАлексей ЛихачевКурская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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