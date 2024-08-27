Эксперт назвал лучший ответ на фейки Киева про Курскую АЭС
Эксперт Уваров назвал визит Гросси на Курскую АЭС лучшим ответом на фейки Киева
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС станет лучшим ответом на низкопробные пропагандистские фейки, которые Киев стряпает в отношении этой российской атомной станции, считает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Ранее украинские интернет-ресурсы распространили видеозапись с кадрами якобы переключения электроэнергии с Курской АЭС на Украину. На самом деле, это кадры плановой окончательной остановки реактора второго энергоблока Курской АЭС 31 января нынешнего года. В тот день они были показаны в эфире российского телевидения.
"Все, кто что-то понимают в энергетике или просто слушают, что мы говорим, а не наложенный голос, поймут, что это — фейк", - сказал в свою очередь РИА Новости ведущий инженер управления реактором (ВИУР) энергоблока №2 Курской АЭС Игорь Мозолевский, который лично останавливал реактор в конце января и был тогда запечатлен на кадрах российской телесъемки.
"Естественно, я знаю, что это пропагандистский фейк, причем низкого пошиба. Но лучшим ответом, я думаю, будут кадры с поездки на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси — поездки на российскую Курскую АЭС!" — отметил в беседе с агентством Уваров.
Гросси заявил в понедельник, что во вторник лично возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации". По его словам, агентство намерено провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.
Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 17 августа по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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