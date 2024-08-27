https://ria.ru/20240827/ekspert-1968742695.html

Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы

Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы - РИА Новости, 27.08.2024

Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы

Украинская энергосистема еще никогда не подходила к отопительному сезону в таком плачевном состоянии, в условиях дефицита тепла страну ждет рост потребления... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:03

2024-08-27T15:03

2024-08-27T15:03

украина

россия

курская область

игорь юшков

герман галущенко

фонд национальной энергетической безопасности

вооруженные силы украины

сво

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинская энергосистема еще никогда не подходила к отопительному сезону в таком плачевном состоянии, в условиях дефицита тепла страну ждет рост потребления электроэнергии, которой и так не хватает, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее во вторник заявил, что приближающаяся зима может стать самой тяжелой в истории страны. Весной Галущенко уже признавал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. "Действительно, украинская энергосистема сильно пострадала в 2024 году, и она никогда не проходила отопительный сезон в ее нынешнем состоянии", - констатировал эксперт. Россия наносит удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. В этом году, отметил Юшков, российские Вооруженные силы начали работать по энергообъектам, подконтрольным киевскому режиму, после окончания отопительного сезона. Удары затронули объекты тепловой энергетики, которая работает в режиме когенерации, то есть совмещена с выработкой электричества, поясняет эксперт. По его словам, в условиях нехватки тепла ее будут компенсировать за счет рост нагрузки на электроприборы. "И это будет еще больше усугублять дефицит электричества", - полагает Юшков. "Мало того что существуют жесткие графики подачи электроэнергии, так они будут еще больше усугубляться из-за того, что возрастет энергопотребление, и оно будет, условно говоря, на душу населения больше, чем во все предыдущие годы", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240826/kiev-1968438754.html

https://ria.ru/20240810/otklyucheniya-1965394330.html

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россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

украина, россия, курская область, игорь юшков, герман галущенко, фонд национальной энергетической безопасности, вооруженные силы украины, сво