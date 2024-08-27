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Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы - РИА Новости, 27.08.2024
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15:03 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ekspert-1968742695.html
Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы
Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы
Украинская энергосистема еще никогда не подходила к отопительному сезону в таком плачевном состоянии, в условиях дефицита тепла страну ждет рост потребления... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:03
2024-08-27T15:03
украина
россия
курская область
игорь юшков
герман галущенко
фонд национальной энергетической безопасности
вооруженные силы украины
сво
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинская энергосистема еще никогда не подходила к отопительному сезону в таком плачевном состоянии, в условиях дефицита тепла страну ждет рост потребления электроэнергии, которой и так не хватает, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее во вторник заявил, что приближающаяся зима может стать самой тяжелой в истории страны. Весной Галущенко уже признавал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. "Действительно, украинская энергосистема сильно пострадала в 2024 году, и она никогда не проходила отопительный сезон в ее нынешнем состоянии", - констатировал эксперт. Россия наносит удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. В этом году, отметил Юшков, российские Вооруженные силы начали работать по энергообъектам, подконтрольным киевскому режиму, после окончания отопительного сезона. Удары затронули объекты тепловой энергетики, которая работает в режиме когенерации, то есть совмещена с выработкой электричества, поясняет эксперт. По его словам, в условиях нехватки тепла ее будут компенсировать за счет рост нагрузки на электроприборы. "И это будет еще больше усугублять дефицит электричества", - полагает Юшков. "Мало того что существуют жесткие графики подачи электроэнергии, так они будут еще больше усугубляться из-за того, что возрастет энергопотребление, и оно будет, условно говоря, на душу населения больше, чем во все предыдущие годы", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240826/kiev-1968438754.html
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украина, россия, курская область, игорь юшков, герман галущенко, фонд национальной энергетической безопасности, вооруженные силы украины, сво
Украина, Россия, Курская область, Игорь Юшков, Герман Галущенко, Фонд национальной энергетической безопасности, Вооруженные силы Украины, СВО
Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы

Эксперт Юшков: украинскую энергосистему ждет рост потребления электроэнергии

© AP Photo / Yevhen TitovПожар на электростанции в Харькове
Пожар на электростанции в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на электростанции в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинская энергосистема еще никогда не подходила к отопительному сезону в таком плачевном состоянии, в условиях дефицита тепла страну ждет рост потребления электроэнергии, которой и так не хватает, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее во вторник заявил, что приближающаяся зима может стать самой тяжелой в истории страны. Весной Галущенко уже признавал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая.
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"Действительно, украинская энергосистема сильно пострадала в 2024 году, и она никогда не проходила отопительный сезон в ее нынешнем состоянии", - констатировал эксперт.
Россия наносит удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
В этом году, отметил Юшков, российские Вооруженные силы начали работать по энергообъектам, подконтрольным киевскому режиму, после окончания отопительного сезона. Удары затронули объекты тепловой энергетики, которая работает в режиме когенерации, то есть совмещена с выработкой электричества, поясняет эксперт.
По его словам, в условиях нехватки тепла ее будут компенсировать за счет рост нагрузки на электроприборы. "И это будет еще больше усугублять дефицит электричества", - полагает Юшков.
"Мало того что существуют жесткие графики подачи электроэнергии, так они будут еще больше усугубляться из-за того, что возрастет энергопотребление, и оно будет, условно говоря, на душу населения больше, чем во все предыдущие годы", - резюмировал собеседник агентства.
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