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Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию - РИА Новости, 27.08.2024
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19:58 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/durov-1968841386.html
Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию
Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию - РИА Новости, 27.08.2024
Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию
Еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:58
2024-08-27T19:58
франция
париж
павел дуров
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию, рассказал РИА Новости ректор вуза. "Семь. Это три ректора и четыре члена парламентов", - ответил Клименко, отвечая на вопрос агентства, сколько людей поддержали его инициативу. Ректор не уточнил, кто конкретно подал заявления в Нобелевский комитет, так как считает, что на этих людей будут оказать давление. "Я прошу прощения, что я не буду вам давать персоналии. Я имею в виду из тех, кто поддержал. Вы же прекрасно понимаете, что творится в мире. К сожалению, агрессивная информационная волна присутствует. Мы даже вынуждены были убрать с сайта нашего университета по просьбе зарубежных профессоров, которые представлены были на нашем сайте, чтобы на них не оказывали давление, мы их удалили с сайта", - отметил Клименко. Ранее в своем Telegram-канале ректор вуза сообщил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Дурову Нобелевской премии. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html
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франция, париж, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Париж, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию

Клименко: еще 7 человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию, рассказал РИА Новости ректор вуза.
"Семь. Это три ректора и четыре члена парламентов", - ответил Клименко, отвечая на вопрос агентства, сколько людей поддержали его инициативу.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:05
Ректор не уточнил, кто конкретно подал заявления в Нобелевский комитет, так как считает, что на этих людей будут оказать давление.
"Я прошу прощения, что я не буду вам давать персоналии. Я имею в виду из тех, кто поддержал. Вы же прекрасно понимаете, что творится в мире. К сожалению, агрессивная информационная волна присутствует. Мы даже вынуждены были убрать с сайта нашего университета по просьбе зарубежных профессоров, которые представлены были на нашем сайте, чтобы на них не оказывали давление, мы их удалили с сайта", - отметил Клименко.
Ранее в своем Telegram-канале ректор вуза сообщил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Дурову Нобелевской премии.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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25 августа, 15:57
 
ФранцияПарижПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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