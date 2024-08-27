https://ria.ru/20240827/durov-1968841386.html

Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию

Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию - РИА Новости, 27.08.2024

Еще семь человек предложили выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию

Еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:58

2024-08-27T19:58

2024-08-27T19:58

франция

париж

павел дуров

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Еще семь человек, помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко, предложили выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию, рассказал РИА Новости ректор вуза. "Семь. Это три ректора и четыре члена парламентов", - ответил Клименко, отвечая на вопрос агентства, сколько людей поддержали его инициативу. Ректор не уточнил, кто конкретно подал заявления в Нобелевский комитет, так как считает, что на этих людей будут оказать давление. "Я прошу прощения, что я не буду вам давать персоналии. Я имею в виду из тех, кто поддержал. Вы же прекрасно понимаете, что творится в мире. К сожалению, агрессивная информационная волна присутствует. Мы даже вынуждены были убрать с сайта нашего университета по просьбе зарубежных профессоров, которые представлены были на нашем сайте, чтобы на них не оказывали давление, мы их удалили с сайта", - отметил Клименко. Ранее в своем Telegram-канале ректор вуза сообщил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Дурову Нобелевской премии. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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