https://ria.ru/20240827/durov-1968833783.html
Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Дурова выдвинули на Нобелевскую премию - РИА Новости, 27.08.2024
Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:04
2024-08-27T19:04
2024-08-27T19:04
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию. "Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии", — говорится в сообщении ректора, которое он опубликовал в своем Telegram-канале. По словам Клименко, данную инициативу уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки. "Также, я как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", — заключил ректор. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
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технологии, франция, азия, африка, павел дуров, брикс, в мире
Технологии, Франция, Азия, Африка, Павел Дуров, БРИКС, В мире
Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Ректор ЕМИУ Клименко выдвинул Дурова на Нобелевскую премию