https://ria.ru/20240827/durov-1968809206.html

Французский адвокат рассказал, почему Дурова могут отправить в СИЗО

Французский адвокат рассказал, почему Дурова могут отправить в СИЗО - РИА Новости, 27.08.2024

Французский адвокат рассказал, почему Дурова могут отправить в СИЗО

Существует очень значительный риск того, что Павел Дуров будет отправлен в СИЗО, из-за опасений, что он скроется, заявил РИА Новости французский адвокат по... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:29

2024-08-27T17:29

2024-08-27T17:33

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ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Существует очень значительный риск того, что Павел Дуров будет отправлен в СИЗО, из-за опасений, что он скроется, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."По завершении содержания под стражей в полиции он либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо предстанет перед следственным судьей, который предъявит ему обвинение. Существует очень значительный риск того, что он будет помещен в СИЗО до суда, поскольку он не живет во Франции. Судья может счесть, что существует риск того, что он не явится в суд и покинет страну. Ему нужно было бы обосновать свое проживание во Франции, что, как мне кажется, для него сложно. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет", - сказал он.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве.По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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