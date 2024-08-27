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Российским дипломатам не могут отказать в доступе к Дурову, заявил адвокат - РИА Новости, 27.08.2024
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17:11 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/durov-1968803771.html
Российским дипломатам не могут отказать в доступе к Дурову, заявил адвокат
Российским дипломатам не могут отказать в доступе к Дурову, заявил адвокат - РИА Новости, 27.08.2024
Российским дипломатам не могут отказать в доступе к Дурову, заявил адвокат
Франция не может отказать основателю Telegram Павлу Дурову в консульской помощи со стороны России, несмотря на его двойное гражданство, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:11
2024-08-27T17:11
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ЖЕНЕВА, 27 авг – РИА Новости. Франция не может отказать основателю Telegram Павлу Дурову в консульской помощи со стороны России, несмотря на его двойное гражданство, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. "Франция в принципе не может отказать российским дипломатам в доступе к Павлу Дурову, поскольку у него двойное гражданство. Наличие двойного гражданства никоим образом не препятствует доступу к российским консульским услугам. Двойное гражданство - это привилегия, потому что в этом случае вы имеете право на дополнительную консульскую помощь", - сказал эксперт. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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в мире, москва, париж, россия, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Москва, Париж, Россия, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Российским дипломатам не могут отказать в доступе к Дурову, заявил адвокат

Адвокат Либескинд: Франция не может отказать Дурову в консульской помощи РФ

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 авг – РИА Новости. Франция не может отказать основателю Telegram Павлу Дурову в консульской помощи со стороны России, несмотря на его двойное гражданство, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"Франция в принципе не может отказать российским дипломатам в доступе к Павлу Дурову, поскольку у него двойное гражданство. Наличие двойного гражданства никоим образом не препятствует доступу к российским консульским услугам. Двойное гражданство - это привилегия, потому что в этом случае вы имеете право на дополнительную консульскую помощь", - сказал эксперт.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:05
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.
Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве.
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
 
В миреМоскваПарижРоссияПавел ДуровЭммануэль МакронМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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