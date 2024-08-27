https://ria.ru/20240827/durov-1968802731.html

В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции

В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 27.08.2024

В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции

У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:09

2024-08-27T17:09

2024-08-27T17:09

технологии

россия

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павел дуров

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госдума рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. "У нас тоже были вопросы к Дурову в России. Они лежали и проходили на плоскости правовой. И если претензии здесь высказывали, то не прибегали к таким крайним мерам", - сообщил он на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня". Шхагошев также отметил, что такие меры мог предпринять только "коллективный Запад".

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, париж, павел дуров, адальби шхагошев, telegram, госдума рф, единая россия, задержание павла дурова во франции