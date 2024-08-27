Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/durov-1968802731.html
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 27.08.2024
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции
У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:09
2024-08-27T17:09
технологии
россия
париж
павел дуров
адальби шхагошев
telegram
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:548:2275:1828_1920x0_80_0_0_6dacfe66319c02d4bf630ebf9e1604b6.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. "У нас тоже были вопросы к Дурову в России. Они лежали и проходили на плоскости правовой. И если претензии здесь высказывали, то не прибегали к таким крайним мерам", - сообщил он на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня". Шхагошев также отметил, что такие меры мог предпринять только "коллективный Запад".
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:171:2275:1877_1920x0_80_0_0_3aa33bb88360d61d899dc8bdbd4c35dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, париж, павел дуров, адальби шхагошев, telegram, госдума рф, единая россия, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Париж, Павел Дуров, Адальби Шхагошев, Telegram, Госдума РФ, Единая Россия, Задержание Павла Дурова во Франции
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции

Шхагошев: у России были вопросы к Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:05
"У нас тоже были вопросы к Дурову в России. Они лежали и проходили на плоскости правовой. И если претензии здесь высказывали, то не прибегали к таким крайним мерам", - сообщил он на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Шхагошев также отметил, что такие меры мог предпринять только "коллективный Запад".
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
Вчера, 08:00
 
ТехнологииРоссияПарижПавел ДуровАдальби ШхагошевTelegramГосдума РФЕдиная РоссияЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала