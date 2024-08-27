https://ria.ru/20240827/durov-1968802731.html
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 27.08.2024
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции
У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:09
2024-08-27T17:09
2024-08-27T17:09
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. "У нас тоже были вопросы к Дурову в России. Они лежали и проходили на плоскости правовой. И если претензии здесь высказывали, то не прибегали к таким крайним мерам", - сообщил он на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня". Шхагошев также отметил, что такие меры мог предпринять только "коллективный Запад".
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, россия, париж, павел дуров, адальби шхагошев, telegram, госдума рф, единая россия, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Париж, Павел Дуров, Адальби Шхагошев, Telegram, Госдума РФ, Единая Россия, Задержание Павла Дурова во Франции
В Госдуме отреагировали на задержание Дурова во Франции
Шхагошев: у России были вопросы к Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам