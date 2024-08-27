https://ria.ru/20240827/durov-1968798883.html

Юрист рассказал, что ждет Дурова, если ему предъявят обвинения

Юрист рассказал, что ждет Дурова, если ему предъявят обвинения - РИА Новости, 27.08.2024

Юрист рассказал, что ждет Дурова, если ему предъявят обвинения

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, в случае предъявления обвинения могут запретить выезжать из страны, сообщает газета... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:58

2024-08-27T16:58

2024-08-27T16:58

павел дуров

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, в случае предъявления обвинения могут запретить выезжать из страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленного парижского юриста. По мнению юриста, следователи могут попытаться получить от него дополнительную информацию для расследования или просто оказать давление путем продления срока содержания под стражей. "Если Дурову предъявят обвинение, "будет интересно узнать, какие меры предпримет судья, поскольку он (Дуров) живет за границей"... Они могу включать домашний арест или запрет покидать страну", - говорится в сообщении издания. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html

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павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире