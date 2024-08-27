https://ria.ru/20240827/durov-1968704681.html
Россия готова оказать правовую помощь Дурову, заявил Песков
Россия готова оказать правовую помощь Дурову, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2024
Россия готова оказать правовую помощь Дурову, заявил Песков
Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову как гражданину РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:18
2024-08-27T12:18
2024-08-27T12:21
в мире
павел дуров
дмитрий песков
эммануэль макрон
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову как гражданину РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал Песков журналистам. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции, россия, франция
В мире, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия, Франция
Россия готова оказать правовую помощь Дурову, заявил Песков
Песков: Россия готова оказать правовую помощь задержанному во Франции Дурову
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия готова оказывать правовую помощь задержанному во Франции Павлу Дурову как гражданину РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Естественно, с учетом его (Дурова) российского гражданства, мы готовы оказывать необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является гражданином Франции тоже", - сказал Песков журналистам.
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.
На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.