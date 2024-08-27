https://ria.ru/20240827/durov-1968700794.html

Во Франции назвали арест Дурова началом конца свободного интернета

Во Франции назвали арест Дурова началом конца свободного интернета - РИА Новости, 27.08.2024

Во Франции назвали арест Дурова началом конца свободного интернета

Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова стал началом конца свободного интернета, а западная система якобы свобод и ценностей продемонстрировала слое... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:04

2024-08-27T12:04

2024-08-27T12:04

в мире

технологии

франция

павел дуров

марк цукерберг

эммануэль макрон

евросоюз

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456581_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_06731f71771c2049572d511066b08ff7.jpg

ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова стал началом конца свободного интернета, а западная система якобы свобод и ценностей продемонстрировала слое лицемерие, сказал в беседе с РИА Новости французский политолог и автор политического Telegram канала Лоран Озон. "Примечательно, что Дуров был арестован именно во Франции, а не в России. Западная система, называющая себя сообществом свобод и ценностей, в реальности все больше функционирует как государство, которое ведет единую пропаганду… Арест Дурова во многом стал началом конца свободного интернета… Это задержание стало очередной иллюстрацией лицемерия", - сказал он. Политолог подчеркнул, что Запад стал делить владельцев соцсетей на тех, кто подчиняется и тех, кто не подчиняется. "К примеру, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукерберга обвинялась в распространении детской порнографии. Но этих людей полиция никогда не задерживала. Мы знаем, по какой причине: они делятся информацией, допускают политическую и идеологическую цензуру, которую продвигает Запад", - пояснил Озон. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Ему до сих пор не предъявлены официальные обвинения, но его задержание было продлено до 28 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дело против него было возбуждено 8 июля отделом по борьбе с киберпреступлениями прокуратуры Парижа. Дурова могут обвинять в ряде преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену по этим статьям может грозить до 20 лет тюрьмы. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на фоне возникшей после ареста сооснователя Telegram критики был вынужден объясняться, он в частности заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и обещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. В Европейской комиссии, которая в свое время инициировала усиливший контроль в ЕС за онлайн-платформами Закон о цифровых услугах, РИА Новости сообщили, что Дуров был задержан в соответствии с французским законодательством, и что Закон о цифровых услугах ЕС сам по себе не предполагает уголовное преследование и аресты нарушителей. Там также подчеркнули, что онлайн-платформы, в соответствии с законом, обязаны сотрудничать с национальными властями государств ЕС, в том числе, при расследовании серьезных преступлений или при получении запроса предоставить информацию об аккаунтах, подозреваемых в преступной деятельности. В ЕК также добавили, что национальные регуляторы цифровых услуг отвечают за обеспечение соответствия этих платформ Закону о цифровых услугах. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо данных о нарушениях мессенджером новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, и что он не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968626967.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968322910.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, франция, павел дуров, марк цукерберг, эммануэль макрон, евросоюз, задержание павла дурова во франции