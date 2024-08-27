https://ria.ru/20240827/durov-1968690220.html
Дурова оставили под стражей еще на 48 часов
Дурова оставили под стражей еще на 48 часов - РИА Новости, 27.08.2024
Дурова оставили под стражей еще на 48 часов
Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено на 48 часов в понедельник вечером, заявил РИА Новости источник в парижской... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:18
2024-08-27T11:18
2024-08-27T11:33
задержание павла дурова во франции
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павел дуров
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ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено на 48 часов в понедельник вечером, заявил РИА Новости источник в парижской прокуратуры."Я могу подтвердить вам, что содержание Павла Дурова под стражей в полиции было продлено вчера вечером максимум на 48 часов", - сообщил источник.В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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задержание павла дурова во франции, в мире, павел дуров, эммануэль макрон
Задержание Павла Дурова во Франции, В мире, Павел Дуров, Эммануэль Макрон
Дурова оставили под стражей еще на 48 часов
Основателя Telegram Дурова оставили под стражей во Франции еще на 48 часов
ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено на 48 часов в понедельник вечером, заявил РИА Новости источник в парижской прокуратуры.
"Я могу подтвердить вам, что содержание Павла Дурова под стражей в полиции было продлено вчера вечером максимум на 48 часов", - сообщил источник.
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.
На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.