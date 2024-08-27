https://ria.ru/20240827/durov-1968690220.html

Дурова оставили под стражей еще на 48 часов

Дурова оставили под стражей еще на 48 часов - РИА Новости, 27.08.2024

Дурова оставили под стражей еще на 48 часов

Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено на 48 часов в понедельник вечером, заявил РИА Новости источник в парижской... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:18

2024-08-27T11:18

2024-08-27T11:33

задержание павла дурова во франции

в мире

павел дуров

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено на 48 часов в понедельник вечером, заявил РИА Новости источник в парижской прокуратуры."Я могу подтвердить вам, что содержание Павла Дурова под стражей в полиции было продлено вчера вечером максимум на 48 часов", - сообщил источник.В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968635981.html

https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html

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задержание павла дурова во франции, в мире, павел дуров, эммануэль макрон