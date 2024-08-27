https://ria.ru/20240827/durov-1968679267.html

Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком

Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком - РИА Новости, 27.08.2024

Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком назвал лжецом и мошенником президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:32

2024-08-27T10:32

2024-08-27T10:45

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франция

павел дуров

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком назвал лжецом и мошенником президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не имеет отношения к политике, по его мнению Франция под руководством США заманила Дурову в ловушку. Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. "Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову - ред.) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США... Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС. Характер обвинений против Павла выдает все. Только слетевшее с катушек министерство юстиции (президента США Джо - ред.) Байдена могло придумать такое грязное юридическое дело против уважаемого технологического новатора и предпринимателя. Вы просто выполняете приказы", - написал Дотком в X. По его мнению, план по уничтожению Telegram и аресту Дурова был разработан правительством США много лет назад. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

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сша, франция, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram, megaupload, эммануэль макрон, париж, технологии