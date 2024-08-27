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Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком
Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком назвал лжецом и мошенником президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:32
2024-08-27T10:32
2024-08-27T10:45
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком назвал лжецом и мошенником президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не имеет отношения к политике, по его мнению Франция под руководством США заманила Дурову в ловушку. Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. "Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову - ред.) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США... Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС. Характер обвинений против Павла выдает все. Только слетевшее с катушек министерство юстиции (президента США Джо - ред.) Байдена могло придумать такое грязное юридическое дело против уважаемого технологического новатора и предпринимателя. Вы просто выполняете приказы", - написал Дотком в X. По его мнению, план по уничтожению Telegram и аресту Дурова был разработан правительством США много лет назад. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
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сша, франция, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram, megaupload, эммануэль макрон, париж, технологии
США, Франция, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Megaupload, Эммануэль Макрон, Париж, Технологии
Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку, заявил Дотком
Предприниматель из ФРГ Дотком: Макрон по указке США заманил Дурова в ловушку
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком назвал лжецом и мошенником президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не имеет отношения к политике, по его мнению Франция под руководством США заманила Дурову в ловушку.
Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
"Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову - ред.) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США... Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС. Характер обвинений против Павла выдает все. Только слетевшее с катушек министерство юстиции (президента США Джо - ред.) Байдена могло придумать такое грязное юридическое дело против уважаемого технологического новатора и предпринимателя. Вы просто выполняете приказы", - написал Дотком в X.
По его мнению, план по уничтожению Telegram и аресту Дурова был разработан правительством США много лет назад.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.