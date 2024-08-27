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"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
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02:19 27.08.2024 (обновлено: 05:41 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/durov-1968639834.html
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:19
2024-08-27T05:41
павел дуров
такер карлсон
роберт кеннеди
задержание павла дурова во франции
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон.&quot;Администрация Байдена поощряет Францию, (президента Эммануэля — Прим. Ред.) Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры&quot;, – сказал Карлсон в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим.Кеннеди-младший согласился: "мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/gralle-1968623658.html
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павел дуров, такер карлсон, роберт кеннеди, задержание павла дурова во франции, в мире
Павел Дуров, Такер Карлсон, Роберт Кеннеди, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова

Журналист Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры

© Фото : Du Rove's Channel/TelegramПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Du Rove's Channel/Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«

"Администрация Байдена поощряет Францию, (президента Эммануэля — Прим. Ред.) Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры", – сказал Карлсон в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим.

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Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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Павел ДуровТакер КарлсонРоберт КеннедиЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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