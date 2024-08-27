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"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:19
2024-08-27T02:19
2024-08-27T05:41
павел дуров
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задержание павла дурова во франции
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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон."Администрация Байдена поощряет Францию, (президента Эммануэля — Прим. Ред.) Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры", – сказал Карлсон в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим.Кеннеди-младший согласился: "мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова". Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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павел дуров, такер карлсон, роберт кеннеди, задержание павла дурова во франции, в мире
Павел Дуров, Такер Карлсон, Роберт Кеннеди, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
"Это отличительная черта": Такер Карлсон объяснил значение ареста Дурова
Журналист Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры
НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции – отличительная черта диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«
"Администрация Байдена поощряет Францию, (президента Эммануэля — Прим. Ред.) Макрона, на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры", – сказал Карлсон в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим.
Кеннеди-младший согласился: "мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова".
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.