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Арест Дурова координируют власти США, уверен Ким Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
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03:27 27.08.2024 (обновлено: 04:19 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dotkom-1968642010.html
Арест Дурова координируют власти США, уверен Ким Дотком
Арест Дурова координируют власти США, уверен Ким Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
Арест Дурова координируют власти США, уверен Ким Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Telegram... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:27
2024-08-27T04:19
павел дуров
в мире
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует правительство США. Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивается Дуров, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления. "Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг - ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это. Только минюст ненормального (президента США Джо - ред.) Байдена станет использовать такие грязные юридические методы", - написал Дотком на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию об обвинениях в рамках дела Дурова. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/durov-1968639834.html
https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968641708.html
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павел дуров, в мире, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции
Арест Дурова координируют власти США, уверен Ким Дотком

Бизнесмен Дотком: ситуацию с арестом Дурова координирует правительство США

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует правительство США.
Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивается Дуров, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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"Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг - ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это. Только минюст ненормального (президента США Джо - ред.) Байдена станет использовать такие грязные юридические методы", - написал Дотком на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию об обвинениях в рамках дела Дурова.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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